Общество

Газета.RuГазета.RuКадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Видео опубликовано на канале News095 в Instagram.
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Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

РИА Новости14:17

Появилось видео с похорон Абдулманапа Нурмагомедова. На них был Кадыров

Телеканал 360°14:06

Кадыров приехал на похороны отца Хабиба Нурмагомедова

НТВвчера в 20:55

Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Газета.Ru12:18

Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Спорт-Экспресс08:16

Рамзан Кадыров приехал на похороны отца Хабиба Нурмагомедова

Говорит Москва04:15

Появилось видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

Lenta.ru13:03
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