Общество
Газета.RuКадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров присутствовал на похоронах Заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Видео опубликовано на канале News095 в Instagram.
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Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27a. Изменили два предмета
29 июня в Dota 2 вышел патч 7.27. В нём изменили ряд предметов и переработали выбор героев в All Pick и Captain’s Mode.
Dota2.ru 17:40
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Армия и оружие
Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»
Вооруженные силы Украины впервые испытали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 турецкого производства.
Lenta.ru 03:01
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Космос
Спутник с солнечным парусом оказался эффективнее, чем предполагалось
В июне прошлого года ракета Falcon Heavy компании SpaceX доставила на орбиту экспериментальный спутник LightSail 2 – небольшую коробочку со свернутым парусом из метаматериала площадью около 74 кв. м. После того как он успешно раскрылся, энергия фотонов придала аппарату ускорение, достаточное для того, чтобы сменить орбиту.
Хайтек+ вчера в 06:15
Футбол
«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями
В матче было 2 удаления: на 25-й минуте за грубый фол прямая красная карточка была показана защитнику самарцев Владимиру Полуяхтову, а на 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Даниил Ведерников.
Sport24.ru 13:27
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Культура
Певица Даффи призвала Netflix удалить польский фильм «365 дней»
Игромания.ру 14:41
Шоу-бизнес
Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой
Gazeta.SPb вчера в 18:02
Игры
Ремейк первой Mafia получит особое музыкальное сопровождение
Вдохновением для мастера послужил В. Шимунек, который является автором саундтреков для первой части саги о преступном мире — «Mafia: The City of Lost Heaven».
ГЛАС.RU 13:07
Политика
МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
РБК 13:26
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 вчера в 12:31
Происшествия
Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате
Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
РБК 14:38
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
Футбол
«Милан» разгромил «Лацио» в гостевом матче Серии А
В 30-м туре Серии А «Милан» одержал крупную победу над римским «Лацио».
RT на русском 17:36
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Здоровье
С помощью мороженого доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь
В ходе обследования было выявлено, что у пациента пониженный уровень гемоглобина, что говорит об анемии, утверждающей в мысли об онкологии.
RuNews24.ru 14:43
Происшествия
Корреспондент «Новой газеты» пожаловалась в СК на препятствование работе журналистов в Норильске
По данным «Новой газеты», сотрудники правоохранительных органов в Норильске неоднократно мешали Костюченко и спецкору Юрию Козыреву выполнять свою работу: сорвали несколько интервью, запугивали собеседников, не давали журналистам добраться до места, где планировался репортаж.
BFM.ru 13:48
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Происшествия
В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы
Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК 16:47
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Расширенная версия ленты «Текст» появилась в Сети раньше анонсируемого срока.
Live24 07:22
Автоспорт
Хэмилтон избежал наказания и стартует в Австрии вторым
Льюис Хэмилтон занял второе место по итогам квалификационной сессии в Шпильберге, отстав всего на 0,012 секунды от своего напарника Валттери Боттаса.
Motorsport.com Россия 14:13
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLІVЕ" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.
РИА Новости 18:31
Общество
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают связи с Роулинг из-за скандала
РИА Новости вчера в 07:44
Футбол
Владислав Радимов посоветовал «Спартаку» отправить Тедеско в Беларусь
«Отправьте Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится», — написал Радимов в своем твиттере.
BetOn 17:40