Политика
ФедералПрессКадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь». Об этом говорится в сюжете телеканала «Грозный» от 5 ноября.
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с чего всё началось
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», - цитирует «Би-би-си» слова Кадырова.Ридусвчера в 16:52
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету в полёте над Японией
RT на русском 03:39
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика
США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Авто
Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Наука
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс вчера в 15:47
Политика
Ушаков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 03:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда вчера в 09:38
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
РИА Новости 02:29
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Футбол
Зидан: «Реал» провёл идеальный матч
Чемпионат 01:40
Футбол
Зенит — РБ Лейпциг 0:2
Metaratings 05 ноября в 14:49
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Газета.Ru вчера в 11:08
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
РЕН ТВ 00:32
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Киев объявил о готовности к прекращению транзита российского газа
Срок действующего контракта о транзите российского газа по территории Украины истекает в декабре текущего года.
Мир новостей 05 ноября в 03:50
Футбол
«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
ТАСС Спорт 05 ноября в 17:06
Хоккей
«Авангард» показал макет новой ледовой арены в Омске
Хоккейный клуб «Авангард» представил макет нового ледового комплекса «Арена-Омск», который планируется построить к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
Коммерсантъ Новосибирск 02:43
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление о сборе денег на лечение актрисы
Родные Заворотнюк обратили внимание, что ранее появившееся сообщение, что все средства с ледового шоу Татьяны Навки, в котором принимает участие супруг Анастасии фигурист Петр Чернышев, пойдут на лечение актрисы, не соответствуют действительности.
Слово и Дело 03:24
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28