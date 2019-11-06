Политика

ФедералПрессФедералПрессКадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь». Об этом говорится в сюжете телеканала «Грозный» от 5 ноября.
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с чего всё началось
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», - цитирует «Би-би-си»
 слова Кадырова.
Ридусвчера в 16:52

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убивать, сажать и пугать тех, кто оскорбляет честь в интернете

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Кадыров призвал выявлять и жестко наказывать за оскорбление чести в интернете

Znak.comвчера в 13:02

СМИ: Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете. «Убивая, сажая, пугая»

URA.Ruвчера в 17:21

«Скажут: Кадыров призвал убивать»: Глава Чечни предсказал реакцию на свое жёсткое заявление

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«Eсли мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Рамзан Кадыров об оскорблении в сети. Итоги дня от «Би-би-си»

Дождьвчера в 14:32

«Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире». Кадыров готов пойти на всё, чтобы наказать за оскорбление чести в Интернете

Фонтанка.Рувчера в 13:30

Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

РБКвчера в 18:43
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:52, Ашберн

Рамзан Кадыров рассказал о демократии по-чеченски. Видео

Вести.UZвчера в 20:25
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
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Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
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Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
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В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
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Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
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Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Футбол

Зидан: «Реал» провёл идеальный матч

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Россия завладела секретной израильской ракетой

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Газета.Ru вчера в 12:41
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Срок действующего контракта о транзите российского газа по территории Украины истекает в декабре текущего года.
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