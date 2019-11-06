с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь». Об этом говорится в сюжете телеканала «Грозный» от 5 ноября.

Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

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