с чего всё началось

Видео совещания демонстрировалось в материале ЧГТРК «Грозный». Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.

Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

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