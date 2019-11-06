Политика

REGNUMREGNUMКадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете

Видео совещания демонстрировалось в материале ЧГТРК «Грозный». Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
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с чего всё началось
«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», - цитирует «Би-би-си»
 слова Кадырова.
Ридусвчера в 16:52

Подробнее о событии

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убивать, сажать и пугать тех, кто оскорбляет честь в интернете

Эхо Москвы02:00

Кадыров призвал выявлять и жестко наказывать за оскорбление чести в интернете

Znak.comвчера в 13:02

СМИ: Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете. «Убивая, сажая, пугая»

URA.Ruвчера в 17:21

«Скажут: Кадыров призвал убивать»: Глава Чечни предсказал реакцию на свое жёсткое заявление

Царьградвчера в 15:28

«Eсли мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится». Рамзан Кадыров об оскорблении в сети. Итоги дня от «Би-би-си»

Дождьвчера в 14:32

«Мне уже 45 лет, что мне еще делать в этом мире». Кадыров готов пойти на всё, чтобы наказать за оскорбление чести в Интернете

Фонтанка.Рувчера в 13:30

Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете

РБКвчера в 18:43
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Ашберн

Рамзан Кадыров рассказал о демократии по-чеченски. Видео

Вести.UZвчера в 20:25
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Происшествия

Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге

Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Происшествия

Появились кадры с атакованной погранзаставы в Таджикистане

Таджикская служба «Радио Озоди» («Радио Свобода») опубликовала фотографии МВД республики с пограничной заставы на границе с Узбекистаном.
РБК вчера в 02:31
Общество

МВД решило глушить сотовую связь в тюрьмах

Министерство внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:30
Политика

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Происшествия

Светова отпустили после допроса в Следственном комитете

Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили.
РБК 02:00
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика

Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Авто

В России отзывают кроссоверы BMW X3 и X4

В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.
За рулем Кубань 05 ноября в 07:43
Общество

КС признал незаконным запрет на митинги возле зданий органов госвласти

Свой отказ чиновники обосновали региональным законом, который запрещает массовые акции в ряде мест, в том числе, на Стефановской площади и в радиусе 50 метров от входа в здания органов власти.
Ореанда-Новости вчера в 09:08
Политика

Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России

Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.
Взгляд.ру 00:29
Экономика

ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае

Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Политика

На ядерном объекте в Фордо в Иране получили первый обогащенный уран

На ядерном объекте в Фордо в Иране произвели первый обогащенный уран, сообщает иранское агентство Mehr.
Коммерсантъ 02:16
Единоборства

Тайсон согласился тренировать Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри

Ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет дебютировать в промоушене боем со Стипе Миочичем или Нганну.
Матч ТВ вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль забросали камнями в Сирии

Дума ТВ вчера в 05:44
Экономика

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Происшествия

В театре Пикадилли в Лондоне во время спектакля обрушился потолок

REGNUM 01:26
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Происшествия

Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт

В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.
REGNUM вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Вокруг ТВ вчера в 05:02
Политика

МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений

Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем.
РБК вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество

Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой

REGNUM 01:55
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru вчера в 08:58
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Интерфакс 00:35
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