Я вначале был недоволен, что сотрудник полиции ударил этого безумца. Я наоборот поощрю его. Потому что если один раз его предупредили, второй раз предупредили, в третий раз зачем он выходит? Нам не хочется жить что ли?.. Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал полицейских, применивших физическую силу к нарушителю карантина в городе Аргуне. Видео с комментарием главы республики разместила телекомпания "Грозный" в своем инстаграме.

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