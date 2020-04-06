Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал полицейских, применивших физическую силу к нарушителю карантина в городе Аргуне. Видео с комментарием главы республики разместила телекомпания "Грозный" в своем инстаграме.
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Рамзан Кадыров
Я вначале был недоволен, что сотрудник полиции ударил этого безумца. Я наоборот поощрю его. Потому что если один раз его предупредили, второй раз предупредили, в третий раз зачем он выходит? Нам не хочется жить что ли?.. Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить.
— Рамзан Кадыров, российский политикNewstracker.ru 09:55

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