Коронавирус
РИА НовостиКадыров прокомментировал избиение нарушителя карантина в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал полицейских, применивших физическую силу к нарушителю карантина в городе Аргуне. Видео с комментарием главы республики разместила телекомпания "Грозный" в своем инстаграме.
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Я вначале был недоволен, что сотрудник полиции ударил этого безумца. Я наоборот поощрю его. Потому что если один раз его предупредили, второй раз предупредили, в третий раз зачем он выходит? Нам не хочется жить что ли?.. Мне лучше одного ударить, чем тысячу человек похоронить.
— Рамзан Кадыров, российский политикNewstracker.ru 09:55
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Кадыров похвалил полицейского, избившего чеченца за нарушение самоизоляции
Московский Комсомолец06:24
«Кого надо побью дубинкой и отправлю в подвал»: Кадыров поощрил полицейских, пнувших нарушителя карантина
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