Футбол
Газета.RuКадыров высказался об УДО Кокорина и Мамаева
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о решении суда об условно-досрочном освобождении экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает ТАСС.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
Чеченская Республика Сегоднявчера в 06:11
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Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
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