Политика
Lenta.ruКадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп
Чеченская Республика Сегодня10:11
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Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
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Петербургский СКА обыграл "Витязь" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
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Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в Вашингтоне призвало Киев обратить внимание на рекламу ФБР с Владимиром Высоцким.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Здоровье
Медики рассказали, кому полезно сало
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
Футбол
Барселона — Реал Сосьедад 1:0
Музыка
В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»
Экономика
ФАС предупредила о риске неконтролируемого роста цен на сахар
В России возможен неконтролируемый рост цен на сахар в случае, если не будут предприняты меры по балансировке спроса и предложения на внутреннем рынке, заявила RNS начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко через пресс-службу ФАС России.
Хоккей
Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Шоу-бизнес
Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Политика
Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Футбол
«Динамо» финишировало на втором месте по итогам первого этапа УПЛ. Отставание от «Шахтера» — 11 очков
«Динамо» победило «Александрию» в заключительном матче первого этапа чемпионата Украины — 3:1. Киевляне вернулись на вторую строчку в турнирной таблице.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Гаджеты
Более миллиарда Android-смартфонов оказались уязвимы для взлома
Больше миллиарда устройств на базе операционной системы Android по всему миру являются уязвимыми перед хакерскими атаками.
Армия и оружие
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки.
Здоровье
В ВОЗ рассказали о различиях гриппа и коронавируса
Болезнь, вызванная коронавирусом, имеет как схожие черты с обычным сезонным гриппом, так и ряд существенных отличий.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.