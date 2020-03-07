Политика

Lenta.ruLenta.ruКадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Кадыров прокомментировал сообщения о проверке его счетов со стороны США

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Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

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Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп

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Кадыров ответил американским конгрессменам и Госдепу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
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Петербургский СКА обыграл "Витязь" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
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Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в Вашингтоне призвало Киев обратить внимание на рекламу ФБР с Владимиром Высоцким.
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В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
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В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Lenta.ru 12:33
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Медики рассказали, кому полезно сало

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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
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В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»

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ФАС предупредила о риске неконтролируемого роста цен на сахар

В России возможен неконтролируемый рост цен на сахар в случае, если не будут предприняты меры по балансировке спроса и предложения на внутреннем рынке, заявила RNS начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко через пресс-службу ФАС России.
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Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
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ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
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Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
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Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым

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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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«Динамо» финишировало на втором месте по итогам первого этапа УПЛ. Отставание от «Шахтера» — 11 очков

«Динамо» победило «Александрию» в заключительном матче первого этапа чемпионата Украины — 3:1. Киевляне вернулись на вторую строчку в турнирной таблице.
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В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
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Более миллиарда Android-смартфонов оказались уязвимы для взлома

Больше миллиарда устройств на базе операционной системы Android по всему миру являются уязвимыми перед хакерскими атаками.
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Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки

Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки.
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Ещё 33 пассажира круизного корабля в Египте заразились коронавирусом

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В ВОЗ рассказали о различиях гриппа и коронавируса

Болезнь, вызванная коронавирусом, имеет как схожие черты с обычным сезонным гриппом, так и ряд существенных отличий.
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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