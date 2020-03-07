Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

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Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.

Политика Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.