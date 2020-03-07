Политика

Lenta.ruLenta.ruКадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Кадыров прокомментировал сообщения о проверке его счетов со стороны США

REGNUM12:05

Кадыров ответил американским конгрессменам и Госдепу

Вести.Ru11:52

Кадыров ответил на претензии о бизнесе и банковских счетах за рубежом

URA.Ru11:19

Кадыров ответил на сообщения о проверке США его счетов

РИА Новости11:00

Кадыров отреагировал на слежку США

Рамблер10:51

Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп

Чеченская Республика Сегодня10:11

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Lenta.ru10:17
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Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru 06:14
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
RT на русском 11:00
Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
Политика

Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11:47
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 11:36
Армия и оружие

Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад

6 марта 1945 года началась Балатонская операция.
Российская газета вчера в 02:11
Происшествия

В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой

Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
РИА Новости 11:17
Гаджеты

AMD до конца этого года выпустит новые процессоры

Компания AMD до конца этого года выпустит новые процессоры для десктопных компьютеров.
UfacityNews.ru вчера в 15:49
Музыка

На Украине сироту затравили за песню «Смуглянка» к 75-летию Победы

Украинские СМИ начали травить 12-летнего сироту из Волыни Максима Ткачука после того, как он исполнил на конкурсе в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне песню "Смуглянка".
РЕН ТВ 03:58
Финансы

Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере $1,2 млрд, так как валютные резервы страны упали до критического уровня, передает Reuters.
РБК 12:02
Происшествия

В Ярославской области произошел пожар на складе шоколадных конфет

Склад с шоколадными конфетами загорелся в поселке Варигово Большесельского района Ярославской области, площадь возгорания составляет более 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ТАСС 03:35
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Транспорт

Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 12:39
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Известия вчера в 09:20
Футбол

«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

«РБ Лейпциг» в гостях сыграл вничью с «Вольфсбургом» 7 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Красная весна 12:26
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости 10:35
Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости 12:25
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

Мойка78 вчера в 22:53
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК 10:44
Происшествия

Жертвами ДТП с автобусами и бензовозом в Сирии стали 30 человек

Бензовоз и два автобуса столкнулись в Сирии. Жертвами аварии стали около 30 человек.
Известия 12:44
Политика

Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Lenta.ru 07:14
Фигурное катание

Плющенко придумал хитрый план, как увести у Тутберидзе Дарью Усачеву

Версия.Инфо 05 марта в 22:36
Финансы

Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»

«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
REGNUM вчера в 08:00
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»

LiveSport.ru 09:41
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 09:33
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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