Политика
Lenta.ruКадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп
Чеченская Республика Сегодня10:11
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Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Политика
Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
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В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад
6 марта 1945 года началась Балатонская операция.
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В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой
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Компания AMD до конца этого года выпустит новые процессоры для десктопных компьютеров.
Музыка
На Украине сироту затравили за песню «Смуглянка» к 75-летию Победы
Украинские СМИ начали травить 12-летнего сироту из Волыни Максима Ткачука после того, как он исполнил на конкурсе в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне песню "Смуглянка".
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере $1,2 млрд, так как валютные резервы страны упали до критического уровня, передает Reuters.
Происшествия
В Ярославской области произошел пожар на складе шоколадных конфет
Склад с шоколадными конфетами загорелся в поселке Варигово Большесельского района Ярославской области, площадь возгорания составляет более 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Транспорт
Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Здоровье
Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве
В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Футбол
«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии
«РБ Лейпциг» в гостях сыграл вничью с «Вольфсбургом» 7 марта в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
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Происшествия
Жертвами ДТП с автобусами и бензовозом в Сирии стали 30 человек
Бензовоз и два автобуса столкнулись в Сирии. Жертвами аварии стали около 30 человек.
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Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета
Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
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Плющенко придумал хитрый план, как увести у Тутберидзе Дарью Усачеву
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Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.