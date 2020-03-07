Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

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