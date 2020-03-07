Политика

Lenta.ruLenta.ruКадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

РИА Новости11:00

Кадыров прокомментировал сообщения о проверке его счетов со стороны США

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Кадыров ответил американским конгрессменам и Госдепу

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Кадыров ответил на претензии о бизнесе и банковских счетах за рубежом

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Кадыров высказался о проверке Госдепом его счетов

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Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп

Чеченская Республика Сегодня10:11

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Lenta.ru10:17
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Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
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Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 20:16
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных

В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
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В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
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Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей

Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей.
Lenta.ru 21:59
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Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец 10:03
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Армия и оружие

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Вести.Ru 03:29
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Глава Татарстана предложил доработать поправку к Конституции о русском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно доработать поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин провалил первую игру после аварии

"Дьяволы" на выезде одержали победу со счетом 6:4. Российский вратарь хозяев льда Игорь Шестеркин был заменен после пятой пропущенной шайбы.
Вести.Ru 21:39
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Онколог предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Кандидат медицинских наук Вадим Гутник рассказал об опасности лейкемии, которую диагностировали бизнесмену Олегу Тинькову.
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Месси стал самым результативным игроком в топ-5 европейских лиг

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол с пенальти в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (1:0). По данным Opta, этот точный удар стал для аргентинца 438-м в 474 матчах в чемпионате Испании.
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Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан

Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Lenta.ru 18:46
Хоккей

Малкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очков

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин повторил достижение капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, набрав 70 очков за результативность в регулярном чемпионате НХЛ в 11-й раз, сообщает пресс-служба лиги.
РИА Новости 17:37
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
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Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
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На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

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В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
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Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 12:34
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Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

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«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете

Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
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Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
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Авто

Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 появятся в России в марте

Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.
Автостат 05 марта в 01:29
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В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
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Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Сергей Светлаков приняли участие в шоу Comment Out

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