Политика
Lenta.ruКадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Рамзан Кадыров: Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп
Чеченская Республика Сегодня10:11
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Политика
Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
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Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
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В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
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Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей
Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей.
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Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
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Глава Татарстана предложил доработать поправку к Конституции о русском языке
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно доработать поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин провалил первую игру после аварии
"Дьяволы" на выезде одержали победу со счетом 6:4. Российский вратарь хозяев льда Игорь Шестеркин был заменен после пятой пропущенной шайбы.
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Кандидат медицинских наук Вадим Гутник рассказал об опасности лейкемии, которую диагностировали бизнесмену Олегу Тинькову.
Футбол
Месси стал самым результативным игроком в топ-5 европейских лиг
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол с пенальти в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (1:0). По данным Opta, этот точный удар стал для аргентинца 438-м в 474 матчах в чемпионате Испании.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Хоккей
Малкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очков
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин повторил достижение капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, набрав 70 очков за результативность в регулярном чемпионате НХЛ в 11-й раз, сообщает пресс-служба лиги.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Биатлон
«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете
Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Авто
Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 появятся в России в марте
Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ
Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Шоу-бизнес