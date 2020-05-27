Общество
ИзвестияКадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров». Таким образом, он прокомментировал слухи о том, что у него якобы выявили заболевание COVID-19, вызываемое новым типом коронавируса.
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Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая.
REGNUM 14:52
Здоровье
Жертвами коронавируса в США стали более 100 тыс. человек
Напомним, президент США Дональд Трамп отметил, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тыс. человек, однако эта цифра была бы в разы больше, если бы он не принял своевременные меры.
Взгляд.ру 17:49
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Общество
Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня
В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
RT на русском 03:02
Экономика
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы
Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза.
Российская газета 09:09
Общество
Собянин ужесточил масочный режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил в столице масочный режим. Об этом сообщается в его блоге.
Lenta.ru 13:05
Биатлон
Президент СБР Драчев заявил о готовности возглавить сборную России
Ранее глава СБР Владимир Драчев выступил против кандидатур Польховского, Кабукова и Королькевича, хотя решение приняло большинство членов правления СБР.
Российская газета 13:18
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
Армия и оружие
В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы
Зори Табасарана 13:59
Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Общество
Москвичам объяснили правила прогулок по графику
Графики «прогулочных дней» для каждого дома будут опубликованы на сайте mos.ru, портале «Яндекс» и мобильных приложениях.
Lenta.ru 17:28
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Общество
Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6
REGNUM вчера в 18:16
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ вчера в 02:44
Авто
На производство новой LADA Niva выделят средства из бюджета
Средства предоставлены под беспроцентный кредит. LADA Niva получит знакомую платформу CMF-B, только с доработками и улучшениями.
RuNews24.ru 04:21
Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Меркель заметила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».
РБК 17:08
Здоровье
В Калужской области число победивших коронавирус перевалило за тысячу
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Рожковой, на сегодняшний день в области провели свыше 39 тысяч тестов.
ТРК Ника вчера в 13:10
Авто
BMW представила обновленную BMW 5-Series
Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн.
Тарантас Ньюс 00:29
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Здоровье
Работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты в Новозыбкове
Мединский работник из Новозыбкова Галина Мелешенко пожаловалась, что положенной федеральной выплаты в 25 тысяч рублей не получала.
Деснянская правда 12:55
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
ИА Новороссия 06:52
Экономика
Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС 15:04