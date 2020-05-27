Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров». Таким образом, он прокомментировал слухи о том, что у него якобы выявили заболевание COVID-19, вызываемое новым типом коронавируса.

Общество Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая. 159

Здоровье Жертвами коронавируса в США стали более 100 тыс. человек Напомним, президент США Дональд Трамп отметил, что общее число жертв коронавируса в США превысит 100 тыс. человек, однако эта цифра была бы в разы больше, если бы он не принял своевременные меры. 1

Общество Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 60

Экономика Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза. 2

Общество Собянин ужесточил масочный режим в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил в столице масочный режим. Об этом сообщается в его блоге. 3,3K

Космос Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 26

Космос Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. 429

Общество Москвичам объяснили правила прогулок по графику Графики «прогулочных дней» для каждого дома будут опубликованы на сайте mos.ru, портале «Яндекс» и мобильных приложениях. 2

Гаджеты IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц. 68

Шоу-бизнес Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка» Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы. 18

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,3K

Происшествия Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу. 199

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 624

Космос Российский спутник спровоцировал панику в Австралии Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад. 3

Политика Меркель назвала условие снятия санкций с России Меркель заметила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией». 150

Авто BMW представила обновленную BMW 5-Series Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн. 41

Политика Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов. 27

Здоровье Работники скорой помощи получили стимулирующие выплаты в Новозыбкове Мединский работник из Новозыбкова Галина Мелешенко пожаловалась, что положенной федеральной выплаты в 25 тысяч рублей не получала. 4

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом» Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle». 152