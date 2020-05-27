Общество

ИзвестияИзвестияКадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров». Таким образом, он прокомментировал слухи о том, что у него якобы выявили заболевание COVID-19, вызываемое новым типом коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать293

Подробнее о событии

Кадыров рассказал, что регулярно проверяется на коронавирус

News.ru15:04

Москвичи смогут гулять, Кадыров здоров, кошки безопасны. Главное о коронавирусе за 27 мая

ТАСС12:17

Кадыров рассказал о праздновании Ураза-байрам в самоизоляции

Lenta.ru13:48

Кадыров прокомментировал состояние своего здоровья

Коммерсантъ12:03

Кадыров рассказал, что регулярно проходит обследование на коронавирус

РИА Новости13:02

Кадыров прокомментировал сообщения о своей болезни

RT на русском11:52

Кадыров ответил на слухи о болезни фразой «Я абсолютно здоровый человек»

РБК12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество

В США уволили женщину, ложно обвинившую чернокожего американца

Чернокожий американец, прогуливаясь по парку в Нью-Йорке сделал замечание белокожей женщине, которая выгуливала свою собаку без поводка, что запрещено правилами парка.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
1
Игры

Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы

3DNews 13:11
1
Политика

Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
248
Армия и оружие

Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе

Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
3
Политика

Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию

Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11
119
Энергетика

Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
2
Общество

Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max

Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Гаджеты

IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире

ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
70
Энергетика

«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири»

Lenta.ru 19:42
23
Происшествия

Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова

Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
61
Политика

Пентагон: США могут подготовиться к ядерным испытаниям «за месяцы»

Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям "в течение месяцев", если будет дан приказ президента Дональда Трампа.
Накануне.Ru 03:13
11
Политика

Меркель назвала условие для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
185
Общество

С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
2K
Здоровье

Забайкалье лидирует по количеству смертей от COVID-19 в ДФО

По данным информационного центра, в России за время пандемии коронавируса выявлено 370 680 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Чита.Ру 19:04
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился второй сын

Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.
РИАМО 08:34
273
Армия и оружие

В России похвастались оружием для «обнуления» США

Директор российского Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" разработан специально для противостояния США.
Ruposters.ru 10:46
7
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,9K
Космос

Запуск американских астронавтов отменен

BFM.ru 16:34
565
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
11
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
4K
Политика

Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
159
Происшествия

Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
218
Здоровье

В России растет смертность трудоспособного населения

Евгений Брюн отметил серьезное повышение смертности в Москве в апреле этого года – 11 846 человек в сравнении с прошлогодним показателем, чуть превышавшим 10 тысяч, сообщает Интерфакс.
Северпост вчера в 07:21
1,9K
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
319
Здоровье

Франция запретила применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.
Medvestnik.ru 07:45
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,3K
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
8
Шоу-бизнес

Названа новая вероятная возлюбленная Эмина Агаларова

Поклонники даже провели собственное расследование, в результате которого выяснили, кто может быть новой возлюбленной артиста.
Дни.ру 08:20
1
Игры

Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5

На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню.
Goroday.ru 19:20
5
Общество

Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19

Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
113
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное