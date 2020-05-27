Общество
ИзвестияКадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров». Таким образом, он прокомментировал слухи о том, что у него якобы выявили заболевание COVID-19, вызываемое новым типом коронавируса.
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Общество
В США уволили женщину, ложно обвинившую чернокожего американца
Чернокожий американец, прогуливаясь по парку в Нью-Йорке сделал замечание белокожей женщине, которая выгуливала свою собаку без поводка, что запрещено правилами парка.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы
3DNews 13:11
Армия и оружие
Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе
Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
Политика
Пентагон: США могут подготовиться к ядерным испытаниям «за месяцы»
Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям "в течение месяцев", если будет дан приказ президента Дональда Трампа.
Накануне.Ru 03:13
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Здоровье
Забайкалье лидирует по количеству смертей от COVID-19 в ДФО
По данным информационного центра, в России за время пандемии коронавируса выявлено 370 680 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Чита.Ру 19:04
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился второй сын
Супруга российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в соцсети Instagram фотографию с новорожденным сыном, сообщает Газета.ru.
РИАМО 08:34
Армия и оружие
В России похвастались оружием для «обнуления» США
Директор российского Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон" разработан специально для противостояния США.
Ruposters.ru 10:46
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 25 мая в 05:09
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Политика
Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Здоровье
В России растет смертность трудоспособного населения
Евгений Брюн отметил серьезное повышение смертности в Москве в апреле этого года – 11 846 человек в сравнении с прошлогодним показателем, чуть превышавшим 10 тысяч, сообщает Интерфакс.
Северпост вчера в 07:21
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Здоровье
Франция запретила применение гидроксихлорохина для лечения COVID-19
Во Франции отменено действие приказа, который позволял использовать гидроксихлорохин у пациентов с COVID-19, препарат использовался в больницах для лечения тяжелой формы заболевания.
Medvestnik.ru 07:45
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
Шоу-бизнес
Названа новая вероятная возлюбленная Эмина Агаларова
Поклонники даже провели собственное расследование, в результате которого выяснили, кто может быть новой возлюбленной артиста.
Дни.ру 08:20
Игры
Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5
На выходные геймеры могут воспользоваться спецпредложением компании Ubisoft, которая предоставляет бесплатный доступ к игре Far Cry 5. Для этого достаточно будет зайти на ресурс far-cry.ubisoft.com и проследовать по командам меню.
Goroday.ru 19:20
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34