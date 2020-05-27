Общество
ИзвестияКадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров». Таким образом, он прокомментировал слухи о том, что у него якобы выявили заболевание COVID-19, вызываемое новым типом коронавируса.
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Общество
Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания
Медицинский катетер разглядели журналисты на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время совещания после неофициальных сообщений о госпитализации.
Национальная служба новостей 10:17
Общество
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
Космос
Сегодня SpaceX запустит Crew Dragon: начало трансляции в 23:33 по МСК
Уже сегодня, 27 мая, компания SpaceX запустит свой первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
ITZine.ru 07:41
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
Общество
Мишустин порекомендовал не планировать отдых за границей
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России не планировать поездки на отдых за границу.
Адыгея Сегодня 25 мая в 09:32
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя
Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
Общество
Начать снятие ограничений в Саратовской области могут через 2-3 дня
По словам Стрелюхина, если удастся сохранить его в ближайшие дни, то можно будет говорить о первом этапе снятия ограничений: "Очень надеемся, что в ближайшие 2-3 дня с учетом осторожного прогноза и с учетом того, что будет выполняться показатель по распространенности, будем рассматривать вопрос по первому этапу".
СаратовБизнесКонсалтинг 13:34
Экономика
В Калининградской области остановлен оборот мебельных предприятий
В результате оборот мебельных предприятий практически остановлен. Косвенно отрасль очень сильно пострадала.
Прибыль RU 12:10
Общество
С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска
С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
Москва 24 01:20
Футбол
В Англии определили самые ненавистные футбольные клубы
Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.
LiveResult.Ru 12:11
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Общество
В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию для предпринимателей.
REGNUM 12:15
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Путешествия
Туристы смогут получить до $185 за каждый день пребывания в Японии
Как отмечает Kyodo News, субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии.
Интерфакс 07:33
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
Политика
В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля.
REGNUM 07:59
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия вчера в 02:08
Экономика
«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России
Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество
В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса
«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05