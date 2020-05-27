Общество

ИзвестияИзвестияКадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров». Таким образом, он прокомментировал слухи о том, что у него якобы выявили заболевание COVID-19, вызываемое новым типом коронавируса.
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Кадыров ответил на слухи о болезни фразой «Я абсолютно здоровый человек»

РБК12:51

Кадыров сообщил, что отмечал праздник Ураза Байрам дома

Интерфакс12:09

Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком

News.ru11:19

Кадыров прокомментировал сообщения о своей болезни

RT на русском11:52

Кадыров заявил, что Чечня достигла пика по заражению коронавирусом

ТАСС13:37

Кадыров рассказал, что регулярно проходит обследование на коронавирус

РИА Новости13:02

Кадыров опроверг заражение коронавирусом

Lenta.ru11:04
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
19
Общество

Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Медицинский катетер разглядели журналисты на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время совещания после неофициальных сообщений о госпитализации.
Национальная служба новостей 10:17
31
Общество

Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных

Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
3
Космос

Сегодня SpaceX запустит Crew Dragon: начало трансляции в 23:33 по МСК

Уже сегодня, 27 мая, компания SpaceX запустит свой первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
ITZine.ru 07:41
49
Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
35
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
9
Общество

Мишустин порекомендовал не планировать отдых за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан России не планировать поездки на отдых за границу.
Адыгея Сегодня 25 мая в 09:32
3,1K
Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
31
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Происшествия

В Идлибе прогремел взрыв во время движения турецкого военного конвоя

Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
Газета.Ru 10:39
26
Общество

Начать снятие ограничений в Саратовской области могут через 2-3 дня

По словам Стрелюхина, если удастся сохранить его в ближайшие дни, то можно будет говорить о первом этапе снятия ограничений: "Очень надеемся, что в ближайшие 2-3 дня с учетом осторожного прогноза и с учетом того, что будет выполняться показатель по распространенности, будем рассматривать вопрос по первому этапу".
СаратовБизнесКонсалтинг 13:34
3
Экономика

В Калининградской области остановлен оборот мебельных предприятий

В результате оборот мебельных предприятий практически остановлен. Косвенно отрасль очень сильно пострадала.
Прибыль RU 12:10
1
Общество

С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска

С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
Москва 24 01:20
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Футбол

В Англии определили самые ненавистные футбольные клубы

Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.
LiveResult.Ru 12:11
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
1,4K
Общество

В Свердловской области обнародовали санитарную декларацию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил санитарную декларацию для предпринимателей.
REGNUM 12:15
4
Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
2
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
5,8K
Путешествия

Туристы смогут получить до $185 за каждый день пребывания в Японии

Как отмечает Kyodo News, субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии.
Интерфакс 07:33
20
Происшествия

Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова

Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
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Политика

В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину

Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля.
REGNUM 07:59
3
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия вчера в 02:08
1,5K
Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
3
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,6K
Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
46
Общество

В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса

«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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