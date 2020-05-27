Общество
ИзвестияКадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров». Таким образом, он прокомментировал слухи о том, что у него якобы выявили заболевание COVID-19, вызываемое новым типом коронавируса.
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Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
REGNUM 08:04
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за день пребывания в стране
Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день.
Аргументы и Факты 11:20
Общество
Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
Газета.Ru 13:09
Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
Здоровье
Дети в Сахалинской области составляют одну пятую часть населения
На начало 2020 года в Сахалинской области проживали 96,6 тыс. детей и подростков до 18 лет включительно, что составляет 19,8% от всего населения.
Сахалин.Инфо 19:39
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости 13:38
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня 12:33
Шоу-бизнес
Пригожин ответил стихами на матерный выпад Шнура
Пригожин ответил стихами на матерный выпад Шнура Продюсер продолжает заочный баттл с музыкантом.
Экспресс газета вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон обвинила Меган Маркл в загруженности своего графика
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин.
Вокруг ТВ 03:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Экономика
Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии
Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ 20:21
Авто
«Заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63: цены в России
Купеобразный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит от 10 млн 600 тысяч, а за семиместный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63 нужно отдать уже 12 млн 200 тысяч рублей.
Авторевю вчера в 15:19
Общество
Роспотребнадзор прописал требования к работе фитнес-клубов
Строгая дистанция и предварительная запись: требования к работе фитнес-клубов в деталях прописал Роспотребнадзор.
Первый канал 00:05
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23
Происшествия
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей В среду высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 14:32
Здоровье
Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса
Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.
Чита.Ру 05:53
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Здоровье
Главный инфекционист РФ проверила подготовку инфекционки в Чите
Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова, прибывшая в Читу по распоряжении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, проинспектировала работу краевой клинической инфекционной больницы и оценила степень её готовности к приёму больных коронавирусом.
Zabnews.ru 20:40
Общество
Еще восемь больных коронавирусом появились на Сахалине
В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у восьми человек — все они прилетели двумя рейсами из Новосибирска и Москвы.
EastRussia 21:00
Кино
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily 11:29
Политика
Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США
Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США.
Эхо Москвы 14:32
Игры
Игрокам GTA V добавили возможность ездить на реальном велосипеде
В GTA V на велотренажёре пока можно ездить только в режиме одиночной игры и по трём маршрутам — 30-километровом городском Лос-Сантос, 16-километровому горному Лос-Сантос-Хиллз и 10-километровому Аламо вдоль побережья.
Популярная механика вчера в 15:35
Политика
Путин поручил Москве помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, заявил, что московская система здравоохранения с учетом накопленного опыта должна помочь другим российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:27