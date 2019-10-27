Политика

RT на русскомRT на русскомКадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.
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Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации аль-Багдади цитатой из Гоголя

ТАСС04:15

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Кадыров вспомнил о Тарасе Бульбе после сообщений о ликвидации лидера ИГ

Lenta.ru03:03

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«Смерть аль-Багдади мало что меняет». Кадыров призвал не делить террористов на хороших и плохих

Телеканал 360°03:22

Кадыров засомневался в убийстве лидера ИГ в Сирии

Газета.Ru03:04

Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя

РИА Новости03:31
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Газета.Ru 02:43
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Происшествия

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Газета.Ru 07:39
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Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
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Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
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РЕН ТВ 02:21
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

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Абу Бакр аль-Багдади
Иракский террорист
Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролирующего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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