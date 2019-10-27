Политика
RT на русскомКадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.
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Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года.
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Культура
Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры
Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
Футбол
Вратарь «Ганновера» ударил забившего ему мяч футболиста
Голкипер был раздосадован таким положением дел и сильно ударил по мячу, намереваясь выбить его от ворот, но попал в живот защитнику Даниэлю Гордону, который и сравнял счет.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
Футбол
«Ротор» на выезде победил «Текстильщик» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" в гостях одержал победу над "Текстильщиком" из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Футбол
Широков: «Если честно, был шокирован, увидев первый тайм „Спартака“ с „Рубином“»
Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что его удивила игра «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).
Политика
Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Происшествия
Раскрыт возможный мотив планировавшего массовое убийство в колледже россиянина
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Общество
Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище
Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Происшествия
На заброшенном заводе под Рязанью нашли мертвого подростка
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Происшествия
Рязанский священник избил свою жену
Родственники жены иерея Казанского женского монастыря Владимира Покровского сообщили, что священник в Рязани избил свою жену.
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
«Газпром» обжаловал эти действия. «Турецкий поток» предполагает строительство двух ветвей газопровода через Черное море.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Происшествия