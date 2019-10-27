Политика
RT на русскомКадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.
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Шоу-бизнес
Продюсер «Бурановских бабушек» назвала причину смерти солистки
Экономика сегодня вчера в 16:29
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Политика
Появилось видео с предполагаемого места гибели аль-Багдади
Российская газета 06:01
Происшествия
В Волгограде экстренно приземлился самолет из-за смерти пассажира
Волгоградская правда вчера в 21:59
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 25 октября в 15:05
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Кино
McAfee назвала самые опасные поисковые запросы с именами знаменитостей
Фото: HBO Компания McAfee, специализирующаяся на кибербезопансости, выпустила список из запросов о 10 знаменитостях, которые с наибольшей вероятностью приведут к вредносной ссылке.
Inc. Russia 07:44
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
REGNUM 00:29
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Мойка78 вчера в 23:44
Единоборства
Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами
В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Спорт-Экспресс 05:45
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Наука
Новая жизнь: как будет работать искусственная матка и что она даст человечеству
Вес — меньше килограмма Выживаемость недоношенных детей непосредственно зависит от срока гестации и массы тела при рождении.
Хайтек вчера в 10:22
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Технологии
Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов
27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
Портал Поиск 09:50
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Российская газета 08:54
Политика
Президент Кубы приехал в Санкт-Петербург
RT на русском 08:11
Религия
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Российская газета 08:32
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Общество
Диетолог назвала распространенные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес назвала главные ошибки, которые родители допускают при составлении рациона детей.
АБН 03:50
Здоровье
Диетолог раскрыла главные ошибки в питании россиян
В последние годы опубликованы два больших исследования, первое из них – это исследование питания на 103,5 тыс. человек, которое проводил Росстат.
Газета.Ru 09:17
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Коммерсантъ вчера в 13:56
Здоровье
Грецкие орехи могут наносить вред здоровью человека
Медик напомнил, что этот продукт — высококалорийный и очень жирный, поэтому влияет на увеличение веса.
Телеканал 360° 25 октября в 08:41
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51