Политика
RT на русскомКадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.
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Политика
В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына
Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Происшествия
Россиянка впала в кому после отдыха в Турции
Молодая жительница Петербурга впала в кому после отдыха в турецкой Анталье. Она находится в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.
Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами
Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Политика
Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
Политика
Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Армия и оружие
В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади
Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Наука
Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество
Французские исследователи Института Пастера выяснили, что белок GDF11 помогает в борьбе со старением и защищает организм от онкологических заболеваний.
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
Наука
Нейронная сеть смогла решить задачу трех тел в 100 млн. раз быстрее человека
Общество
Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось
Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.
Происшествия
Рязанский священник избил свою жену
Единоборства
Дерек Чисора досрочно одолел Дэвида Прайса
Дереку Чисоре, боксеру из Великобритании, удалось одолеть своего соотечественника Дэвида Прайса техническим нокаутом, завоевав тем самым чемпионский пояс по версии WBO.
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Футбол
«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик
«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Политика
Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев
Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
Шоу-бизнес
Продюсер «Бурановских бабушек» назвала причину смерти солистки
Общество
Папу Римского попросили сделать исключение для женатых мужчин
Отмечается, что речь идет не об отказе Римско-католической церкви от безбрачия для принятия сана — участники ассамблеи попросили сделать исключение для священников в отдельных районах.