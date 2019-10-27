Политика

RT на русскомRT на русскомКадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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Главарь «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад.
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