Политика

RT на русскомRT на русскомКадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.
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Кадыров прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади цитатой из Гоголя

РИА Новости03:31

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации аль-Багдади цитатой из Гоголя

ТАСС04:15

Кадыров вспомнил слова Тараса Бульбы из-за сообщений о смерти лидера ИГ

РБК03:47

«Смерть аль-Багдади мало что меняет». Кадыров призвал не делить террористов на хороших и плохих

Телеканал 360°03:22

Кадыров о ликвидации американцами лидера ИГ: «Я тебя породил, я тебя и убью!»

Коммерсантъ03:27

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском04:04

Кадыров засомневался в убийстве лидера ИГ в Сирии

Газета.Ru03:04
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Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator

Газета.Ru 04:22
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

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План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
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Происшествия

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Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
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В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
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Автоспорт

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Газета.Ru вчера в 19:20
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Агентство Москва вчера в 01:53
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Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи

Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.
Блокнот Волгоград 02:18
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Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

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В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем

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Армия и оружие

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Газета.Ru 01:24
Кино

Финал новых «Звездных войн» появился в Сети

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Происшествия

Поиск пропавшего в Пермском крае самолета приостановлен

Спасатели МЧС приостановили поиски пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:50
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В результате пострадали женщина и мужчина. По данному факту Следком проводит доследственную проверку.
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

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Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролирующего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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