Политика
RT на русскомКадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США.
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Кино
Макото Синкай представил анимационный фильм «Дитя погоды» в Москве
Политика
Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Политика
Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Автоспорт
Хорнер отреагировал на штраф Ферстаппена
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды Макса Ферстаппена, из-за которого тот лишился поула на Гран-при Мексики и теперь будет стартовать лишь с четвёртой позиции.
Единоборства
Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса
В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Политика
Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
Общество
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
Происшествия
Сокамерник рассказал, как в отделе полиции Калининграда вёл себя задержанный Вшивков
Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.
Шоу-бизнес
Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено свыше 40 рейсов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания" Так, во Внуково задержано 14 рейсов и один отменен, в Домодедово 15 рейсов задержали и пять отменили.
Шоу-бизнес
Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи
Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Общество
В Минприроды рассказали, как выжить после встречи с медведем
В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края составили памятку о том, как выжить после встречи с медведем.
Армия и оружие
Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции
Минобороны России транспортировали на авиабазу Хмеймим в Сирии бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У", предназначенные для военной полиции.
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Происшествия
Поиск пропавшего в Пермском крае самолета приостановлен
Спасатели МЧС приостановили поиски пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
Взрыв в новокузнецкой многоэтажке: Следком проводит проверку
В результате пострадали женщина и мужчина. По данному факту Следком проводит доследственную проверку.
Фигурное катание
Тарасова оценила выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
Дебют россиянки состоялся на Skate Canada: в произвольной программе Трусова выполнила три четверных прыжка и получила 166,62 балла, установив новый мировой рекорд.
Авто
Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать
Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
Гаджеты
Раскрыты стоимость и нововведения AirPods Pro
Стоимость AirPods Pro составит $259 (около 16 500 рублей). Это на $100 больше, чем цена актуальной модели наушников.
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Общество
Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»
Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».