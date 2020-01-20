Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
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с чего всё началось

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Ранее в январе в СМИ появилась информация, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни в связи с переходом на другую работу. В минувшую среду, 15 января, стало известно, что глава Чечни заболел и возложил временное исполнение своих обязанностей на руководителя правительства Муслима Хучиева.
Интерфакс08:27

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Глава Чеченской Республики наградил благодарственным письмом Мэра г. Грозный

ИА Грозный-Информ10:06

Кадыров заявил, что ему не предлагали должностей вне республики

ТАСС08:44

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Интерфакс08:27

Кадыров исключил для себя работу за пределами Чечни

Взгляд.ру08:30

Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможности его назначения на другую должность

Телекомпания Грозный08:26

Кадыров заявил, что не собирается покидать пост главы Чечни

Эхо Москвы08:24

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

РИА Новости08:32
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Политика

Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:47
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Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
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Арестованные по требованию Украины активы «Газпрома» разморозили

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Lenta.ru 11:22
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

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Газета.Ru 07:14
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Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости вчера в 00:00
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Обнародовано первое изображение нового бюджетного кроссовера Renault

В сети появился рендер нового недорогого кроссовера Renault HBC. Создал компьютерное изображение модели дизайнер портала Indianautosblog.
REGNUM 05:58
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Политика

Козак не поедет на форум в Давос

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который пройдет с 21 по 24 января, сообщил РБК его официальный представитель Илья Джус.
РБК 10:57
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 11:22
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Политика

Путин внес в Госдуму закон о поправках к Конституции

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ.
Росбалт 08:38
Общество

Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
РБК 03:24
Общество

Концерт Бориса Гребенщикова в Индии сорвала полиция

Дождь 07:47
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
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В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Известия 10:51
Политика

Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Коммерсантъ 10:54
Общество

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
РБК 05:03
Экономика

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 13:24
Происшествия

Семьям погибших в пермском отеле выплатят по полмиллиона рублей

Власти Пермского края выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате прорыва трубы теплоносителя в мини-отеле «Карамель».
Lenta.ru 09:18
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Экономика

Новый свиноводческий комплекс построят в Ростовской области

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:12
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Политика

Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера

В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 11:32
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У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
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Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Общество

Новый глава ФНС назвал основную задачу в работе с бизнесом

На место главы ФНС был назначен заместитель Мишустина на посту ведомства — 44-летний Даниил Егоров.
REGNUM 01:58
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
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