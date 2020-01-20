Политика
РИА НовостиКадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
Ранее в январе в СМИ появилась информация, что Кадыров может покинуть пост главы Чечни в связи с переходом на другую работу. В минувшую среду, 15 января, стало известно, что глава Чечни заболел и возложил временное исполнение своих обязанностей на руководителя правительства Муслима Хучиева.Интерфакс08:27
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Рамзан Кадыров опроверг слухи о возможности его назначения на другую должность
Телекомпания Грозный08:26
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