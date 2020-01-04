с чего всё началось

Действия американских военных могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.

Технологии Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 7 Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Технологии Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.

Шоу-бизнес Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу «Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

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Происшествия В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

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Политика Львовский журналист сравнил Киев с Москвой Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.

Политика Сенатор Сандерс уверен, что убийство Сулеймани грозит началом войны на Ближнем Востоке Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что убийство американскими ВС командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани грозит разрушительной войной на Ближнем Востоке.

Общество Усманов рассказал о возможных наследниках своего бизнеса Бизнесмен Алишер Усманов ответил на вопрос о возможных наследниках его состояния в интервью изданию Financial Times.