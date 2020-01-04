Политика
РИА НовостиКадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
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Действия американских военных могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.
— Рамзан Кадыров, российский политикМосковский Комсомолец 17:51
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в своем Telegram-канале.Lenta.ru19:10
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