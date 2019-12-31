Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
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Рамзан Кадыров
Действия американских военных могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.
— Рамзан Кадыров, российский политикМосковский Комсомолец 17:51

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