Действия американских военных могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.

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Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).

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