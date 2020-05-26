с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично провел в Грозном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, обстановка в больницах республики стабильна.

Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне

Здоровье Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. 220

Происшествия В Екатеринбурге загорелся культурный центр В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика Путин: пик распространения коронавируса в России пройден Пик распространения коронавируса в России, как считают специалистов, пройден, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Общество Пробные ЕГЭ пройдут без школьников В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения. 575

Политика МИД: Россия предлагала США другие сроки полета на учениях «Центр-2019» Россия предлагала США и Канаде другие сроки для проведения части наблюдательного полета на учениях "Центр-2019", но они отказались, заявили в МИД РФ.

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 155

Недвижимость Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование. 7

Экономика Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году.

Здоровье В военном городке Екатеринбурга произошла вспышка коронавируса Диагноз подтвердился у 20 военнослужащих. В 32-м военном городке обнаружили коронавирус у четырех военнослужащих.

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,5K

Происшествия Зампрокурора Волгограда задержан за взятку Сегодня, 25 мая, по подозрению в покушении на взятку в значительном размере задержан заместитель прокурора Волгограда. 153

Происшествия Журналиста Илью Азара задержали в Москве Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.

Экономика В России повысят накопительные пенсии В 2020 году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК. 616

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.

Общество Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить Художник Олег Лукьянов, чей граффити-портрет Иосифа Бродского в Петербурге был закрашен через сутки после создания, рассказал РИА Новости, что надеется восстановить эту работу в виде временной конструкции, а не изображения на стене. 392

Шоу-бизнес Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой. 10