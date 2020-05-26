Коронавирус
КоммерсантъКадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично провел в Грозном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, обстановка в больницах республики стабильна.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и заслушал доклады, фотографию с совещания он опубликовал в своем канале в Telegram.Ведомости10:20
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Рамзан Кадыров: Мы получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом
ИА Грозный-Информ11:01
Рамзан Кадыров провел первое после выходных заседание Оперштаба в Грозном
Чеченская Республика Сегодня09:15
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Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции
В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
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