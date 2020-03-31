Коронавирус
РИА НовостиКадыров раскритиковал губернаторов за недостаточные меры по COVID-19
Президент России и государство принимает все необходимые меры против коронавируса, однако большинство регионов медлят с решением вопросов по противодействию пандемии, заявил Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы в прямом эфире телекомпании Грозный.
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Кадыров подверг критике промедление региональных властей в борьбе с коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 23:45
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