Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом уроженца Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия уроженца Чечни, который подрался с ОМОНовцами на незаконной акции протеста 23 января. Об этом сообщает в своем Instagram ЧГТРК "Грозный". По его словам, Саид-Мухаммад Джумаев нанес вред чеченскому народу.В источнике
С чего всё началось
Рамзан Кадыров: Джумаев совершил преступление, при этом повел себя не по-мужски
Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, считает Рамзан Кадыров. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заключил Глава ЧР.
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