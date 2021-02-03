Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом уроженца Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия уроженца Чечни, который подрался с ОМОНовцами на незаконной акции протеста 23 января. Об этом сообщает в своем Instagram ЧГТРК "Грозный". По его словам, Саид-Мухаммад Джумаев нанес вред чеченскому народу.В источнике
С чего всё началось

Рамзан Кадыров: Джумаев совершил преступление, при этом повел себя не по-мужски

Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, считает Рамзан Кадыров. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заключил Глава ЧР.
ЧГТРК "Грозный"06:17
Подробнее о событии

Кадыров о Джумаеве: Если он мужчина, надо было и дальше придерживаться своей позиции и стоять до конца

Росбалт07:36

Кадыров раскритиковал уроженца Чечни, подравшегося с росгвардейцами

Вести.Ru11:12

Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом чеченца

РИА Новости11:03

Кадыров увидел вред для народа республики после драки чеченца с ОМОНом

РБК10:29

Кадыров раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни

RT на русском12:26

На митинге Навального в Москве снова заметили чеченцев: ослушались Кадырова?

ФедералПресс31 января в 11:15

Задержанный в Псковской области за драку с ОМОНом чеченец списал свои действия на «горячую кровь»

Псковское агентство информации31 января в 02:17

РБК: в МЭР предложили ввести в Крыму особый режим для защиты от санкций

В министерстве изданию пояснили, что ОАР будут привлекать уже попавшие под санкции российские компании или тех, кто рискует оказаться в санкционном списке, в том числе из-за деятельности в Крыму.
РИА Новости01:35

В испанском доме престарелых после прививки Pfizer скончались 16 человек

В начале января постояльцам дома престарелых ввели первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer, вскоре после этого появились первые заболевшие, а через неделю скончалась пожилая женщина, ставшая первой жертвой COVID-19 в этом центре.
Российская газета09:41

Зеленский поручил проверить состояние вооруженных сил Украины в Донбассе

Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению Владимира Зеленского отправились в Донбасс для инспекции состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, передает пресс-служба главы государства.
РИА Новости11:01