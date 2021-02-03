Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия уроженца Чечни, который подрался с ОМОНовцами на незаконной акции протеста 23 января. Об этом сообщает в своем Instagram ЧГТРК "Грозный". По его словам, Саид-Мухаммад Джумаев нанес вред чеченскому народу.

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С чего всё началось Рамзан Кадыров: Джумаев совершил преступление, при этом повел себя не по-мужски Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, считает Рамзан Кадыров. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заключил Глава ЧР. ЧГТРК "Грозный" 06:17