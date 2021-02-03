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Кадыров раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, участвовавший в драке с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, навредил чеченскому народу.В источнике
С чего всё началось

Рамзан Кадыров: Джумаев совершил преступление, при этом повел себя не по-мужски

Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, считает Рамзан Кадыров. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заключил Глава ЧР.
ЧГТРК "Грозный"вчера в 06:17
Подробнее о событии

Кадыров осудил напавшего на росгвардейцев в Москве Джумарова

Известиявчера в 12:45

Кадыров раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни

RT на русскомвчера в 12:26

Кадыров напомнил о прошлом Навального

Lenta.ruвчера в 10:32

Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом чеченца

РИА Новостивчера в 11:03

Кадыров увидел вред для народа республики после драки чеченца с ОМОНом

РБКвчера в 10:29

Кадыров раскритиковал уроженца Чечни, подравшегося с росгвардейцами

Вести.Ruвчера в 11:12

Рамзан Кадыров пообещал перевоспитать чеченскую молодёжь в Москве

Известия Мордовии1 февраля в 10:01

В Конгресс США повторно внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против России после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.
Коммерсантъ18:39

Евросоюз призвал освободить Навального после оглашенного приговора

Жозеп Боррель, представитель ЕС, потребовал немедленно отпустить российского оппозиционного политика Алексея Навального даже, несмотря на то, что в минувший вторник суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил оппозиционеру условный срок на реальный.
Evo-rus.comвчера в 13:38

В МВД Украины заявили о риске провокаций после санкций против телеканалов

Украина ввела санкции против каналов «112», ZIK и NewsOne 2 февраля, после того как президент страны Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных экономических и других ограничений.
РБКвчера в 15:51

Проверка начата из-за вымогательства коллекторами денег у директора школы в Шелехове

Следователи проводят проверку по факту вымогательства денежных средств у директора МКОУ ШР "СОШ № 4" и иных работников школы сотрудниками микрофинансовой организации по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 163 УК РФ (вымогательство).
IrkutskMediaвчера в 04:10

Минцифры предложило вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, согласно которому предлагается вывести из-под тайны связи информацию о местоположении мобильного телефона абонента, что в том числе поможет в поиске пропавших людей.
RT на русскомвчера в 14:25