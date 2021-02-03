Кадыров раскритиковал подравшегося с бойцами ОМОН уроженца Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, участвовавший в драке с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, навредил чеченскому народу.В источнике
С чего всё началось
Рамзан Кадыров: Джумаев совершил преступление, при этом повел себя не по-мужски
Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, считает Рамзан Кадыров. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заключил Глава ЧР.
ЧГТРК "Грозный"вчера в 06:17
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