Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уроженец Чечни Саид-Мухаммад Джумаев, участвовавший в драке с сотрудниками правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, навредил чеченскому народу.

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С чего всё началось Рамзан Кадыров: Джумаев совершил преступление, при этом повел себя не по-мужски Саид-Мухаммад Джумаев своими действиями навредил чеченскому народу, считает Рамзан Кадыров. «Будь он настоящим чеченцем, он не повел бы себя таким образом», - заключил Глава ЧР. ЧГТРК "Грозный" вчера в 06:17