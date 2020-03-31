Коронавирус
ГородовойКадыров раскритиковал регионы за недостаточные меры по коронавирусу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире телекомпании Грозный высказался по поводу мер, принимаемых российскими губернаторами против распространения COVID-19.
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Кадыров подверг критике промедление региональных властей в борьбе с коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 23:45
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Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек
Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
Энергетика
Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд
Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
Умер 95-летний автор «Покровских ворот» Леонид Зорин
Леонид Зорин отпраздновал 95-летие в 2019 году.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Спорт
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о карантине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на нежелание олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой самоизолироваться во время пандемии коронавируса.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Шоу-бизнес
Кристина Асмус обрезала волосы в прямом эфире
На глазах фанатов девушка отстригла себе волосы под короткое каре.
Общество
В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
Общество
Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Происшествия
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Общество
В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы
Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Происшествия
В Тульской области столкнулись сорок машин
В Тульской области на трассе М-2 "Крым" произошло несколько аварий с общим участием сорока автомобилей.
Общество
«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции в Кирове
«Яндекс» создал индекс самоизоляции для крупных городов.
Экономика
«Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле
По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.
Общество
Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня
Опрошенные семейные пары признались, что общий доход позволит им прожить в случае потери работы без займов 66 дней.
Экономика
Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией
Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.
Футбол
«Сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить»
Юрий Никифоров — о ситуации в Испании, возобновлении чемпионата, вероятности появления Влашича в «Реале», перспективах Смолова и Кокорина, игре «Спартака» и потенциальном чемпионстве «Зенита» «Неделю назад парки в Англии тоже были забиты людьми».
Экономика
Сбербанк отменяет плату за обслуживание эквайринга
Сбербанк отменяет плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс в период с 1 марта до 31 мая.