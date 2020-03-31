Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире телекомпании Грозный высказался по поводу мер, принимаемых российскими губернаторами против распространения COVID-19.

Кадыров раскритиковал регионы за недостаточные меры по коронавирусу

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