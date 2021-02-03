Кадыров раскритиковал уроженца Чечни, подравшегося с росгвардейцами
Саид-Мухаммад Джумаев напал на росгвардейцев в ходе митинга 23 января. Он успел скрыться, но в скором времени его задержали. В настоящее время уроженец Чечни находится под арестом.В источнике
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Псковское агентство информации31 января в 02:17
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ФедералПресс31 января в 11:15