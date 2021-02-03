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Кадыров раскритиковал уроженца Чечни, подравшегося с росгвардейцами

Саид-Мухаммад Джумаев напал на росгвардейцев в ходе митинга 23 января. Он успел скрыться, но в скором времени его задержали. В настоящее время уроженец Чечни находится под арестом.В источнике
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Кадыров раскритиковал подравшегося с ОМОНом в Москве чеченца

Ведомости11:23

Задержанный в Псковской области за драку с ОМОНом чеченец списал свои действия на «горячую кровь»

Псковское агентство информации31 января в 02:17

Кадыров резко высказался о подравшемся с бойцами ОМОН чеченце

РИА Новости11:03

Кадыров увидел вред для народа республики после драки чеченца с ОМОНом

РБК10:29

Кадыров о Джумаеве: Если он мужчина, надо было и дальше придерживаться своей позиции и стоять до конца

Росбалт07:36

На митинге Навального в Москве снова заметили чеченцев: ослушались Кадырова?

ФедералПресс31 января в 11:15

Кадыров раскритиковал уроженца Чечни, подравшегося с росгвардейцами

Вести.Ru11:12

Защита Навального обжалует решение о замене условного срока на реальный

Сторона защиты Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обжалует решение о замене условного срока на реальный.
Lenta.ruвчера в 13:17

Верховный суд одобрил взыскание 88 млн рублей с Навального, Соболь и ФБК

Верховный суд России отказался пересматривать решения трех нижестоящих инстанций о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), его основателя Алексея Навального и юриста Любови Соболь 88 млн руб. убытков в виде упущенной выгоды и компенсации репутационного вреда по иску компании «Московский школьник».
Ведомости08:00

Координатору штаба Навального в Москве предъявили обвинение по делу о санэпидправилах

Следствие предъявило обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, сообщает правозащитный проект "Апология протеста".
Интерфакс09:49