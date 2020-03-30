Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Фонтанка.Ру17:19

В Чечне не видят нужды в дополнительных мерах против коронавируса

РИА Новости18:15

Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире

Чеченская Республика Сегодня15:43

Кадыров рассказал о положительном отношении жителей Чечни к самоизоляции

News.ru16:36

Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус

Москва 2416:34

Кадыров поведал, как будет реализовывать лозунг "Убить коронавирус!"

Московский Комсомолец17:00

Главе Чеченской Республики во время прямого эфира в ЧГТРК «Грозный» поступило более 3000 вопросов

ИА Грозный-Информ15:42
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика

Трамп сообщил о проведении в США более 1 млн тестов на коронавирус

В США провели более одного миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает USA Today.
РБК 18:36
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Политика

Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн

Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:59
Футбол

Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»

В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Sports.ru 17:20
Экономика

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок

Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Коммерсантъ 14:33
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском 18:15
Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
CyberSport.ru 15:26
Общество

С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех москвичей

В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
Зеленоград сегодня вчера в 15:55
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции для всех жителей города, сообщается в постановлении регионального правительства.
РИА Новости 14:58
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom вчера в 10:32
Общество

Жителям Рязанской области запретили покидать дома

В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Российская газета 08:41
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК 15:19
Недвижимость

Снижение цен не сделает жилье доступнее

Снижение цен не сделает жилье доступнее Вызванный падением доходов населения спад покупательского спроса может вынудить девелоперов снизить стоимость новостроек в Москве на 5–10%.
Коммерсантъ 17:54
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Технологии

Обновление Windows 10 вызвало проблемы с Интернетом

Пользователи Windows 10 пожаловались на очередной баг системы, произошедший после последнего обновления.
iReactor 09:32
Политика

Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса

По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Lenta.ru 18:27
Общество

Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан

В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:24
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru 16:23
Здоровье

Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса

Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.
Вечерняя Москва 15:03
Происшествия

В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 15:24
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции

Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Пятый канал 15:01
Здоровье

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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