Коронавирус
РИА НовостиКадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус
Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире
Чеченская Республика Сегодня15:43
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Политика
Трамп сообщил о проведении в США более 1 млн тестов на коронавирус
В США провели более одного миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает USA Today.
Общество
Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве
Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Политика
Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Робин ван Перси: «Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны»
В сезоне-2012/13 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы.
Экономика
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок
Производителям мяса грозит нехватка кормовых добавок Остановка предприятий в Китае из-за распространения вируса COVID-19 грозит нехваткой компонентов кормов для сельскохозяйственных животных, считают в ЦБ.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Киберспорт
Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact
Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
Общество
С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех москвичей
В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
Общество
В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга ввели режим самоизоляции для всех жителей города, сообщается в постановлении регионального правительства.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Общество
Жителям Рязанской области запретили покидать дома
В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Недвижимость
Снижение цен не сделает жилье доступнее
Снижение цен не сделает жилье доступнее Вызванный падением доходов населения спад покупательского спроса может вынудить девелоперов снизить стоимость новостроек в Москве на 5–10%.
Общество
Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Общество
Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом
Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Технологии
Обновление Windows 10 вызвало проблемы с Интернетом
Пользователи Windows 10 пожаловались на очередной баг системы, произошедший после последнего обновления.
Политика
Украине предрекли «пропасть финансового дефолта» из-за коронавируса
По словам премьер-министра, без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги.
Общество
Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»
Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Здоровье
Молодой итальянец рассказал о пережитой тяжелой форме коронавируса
Молодой адвокат из Рима Андреа Наполи сообщил о том, как ему удалось пережить тяжелую форму нового коронавируса.
Происшествия
В Москве умерли еще четыре пациента с коронавирусом
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
«Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции
Авиакомпания «Победа» прокомментировала отмену своих рейсов для вывоза россиян из Турции.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта
Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.