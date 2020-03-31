Коронавирус
РИА НовостиКадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус
Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире
Чеченская Республика Сегодня15:43
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Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми
Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.
Культура
На первую онлайн-экскурсию приглашает Древнейшая крепость Дербента
29 марта источники ТАСС сообщили о том, что в Древнейшем городе Дагестана в архитектурном комплексе "Цитадель Нарын-Кала" организована первая онлайн- экскурсия.
Энергетика
В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы
Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод.
Общество
В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
Гаджеты
Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов
По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Экономика
В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Политика
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Общество
В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Политика
Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей
Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Здоровье
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Общество
В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска
Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Спорт
Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей
Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Технологии
Обновление Windows 10 вызывает проблемы интернет-соединения
Новое обновление системы Windows 10 вызывает трудности с интернет-соединением.
Шоу-бизнес
Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков
Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже 23 долларов
Цена на нефть марки WTI ранее опустилась ниже 20 долларов за баррель, это произошло также впервые с 2002 года.
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая коронавируса
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.