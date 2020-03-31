Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Культура На первую онлайн-экскурсию приглашает Древнейшая крепость Дербента 29 марта источники ТАСС сообщили о том, что в Древнейшем городе Дагестана в архитектурном комплексе "Цитадель Нарын-Кала" организована первая онлайн- экскурсия.

Энергетика В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод.

Общество В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.

Общество В Петербурге ввели режим полной самоизоляции Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.

Политика Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Политика Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.

Общество В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.

Спорт Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже 23 долларов Цена на нефть марки WTI ранее опустилась ниже 20 долларов за баррель, это произошло также впервые с 2002 года.