Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

Меры по борьбе с коронавирусом в Чечне были приняты своевременно, а жители республики восприняли их с одобрением, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Кадыров рассказал о положительном отношении жителей Чечни к самоизоляции

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Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

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Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире

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Главе Чеченской Республики во время прямого эфира в ЧГТРК «Грозный» поступило более 3000 вопросов

ИА Грозный-Информ15:42
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
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На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Pravda.Ru 12:11
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Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
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В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
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Максим Галкин поделился семейным фото с Аллой Пугачевой и детьми

Отечественный телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками семейным фото, на котором он позирует в компании Аллы Пугачевой и двух детей.
Актуальные Новости 06:34
Общество

Из закрытого на карантин музея в Нидерландах украли картину Ван Гога

Ридус 10:23
Культура

На первую онлайн-экскурсию приглашает Древнейшая крепость Дербента

29 марта источники ТАСС сообщили о том, что в Древнейшем городе Дагестана в архитектурном комплексе "Цитадель Нарын-Кала" организована первая онлайн- экскурсия.
Салатавия 07:18
Энергетика

В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы

Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод.
Российская газета 03:30
Общество

В мэрии назвали пути распространения коронавируса в Москве

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что ежедневно численность заболевших коронавирусом в столице увеличивается, вирус передаётся через горожан, которые не ездили в другие страны.
RT на русском 16:35
Гаджеты

Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов

По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Megaobzor.com вчера в 07:26
Экономика

В Госдуме не исключили льготы для пенсионеров по налогу на вклады

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил ввести 13-процентный налог на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей.
Национальная служба новостей 05:01
Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

Что касается жителей Петербурга старше 65 лет, то их документ обязывать соблюдать режим строгой самоизоляции до 14 апреля.
Российская газета 13:32
Политика

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom вчера в 10:32
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Политика

Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей

Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Коммерсантъ 20:58
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru 20:49
Общество

В Минтруде РФ напомнили о незаконности неоплачиваемого отпуска

Москва, 31 марта 2020, 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.
REGNUM 23:12
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Спорт

Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
URA.Ru вчера в 13:03
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей

Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС 18:36
Технологии

Обновление Windows 10 вызывает проблемы интернет-соединения

Новое обновление системы Windows 10 вызывает трудности с интернет-соединением.
Сергиевские Куранты 09:19
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Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков

Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса.
ФАН 05:09
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже 23 долларов

Цена на нефть марки WTI ранее опустилась ниже 20 долларов за баррель, это произошло также впервые с 2002 года.
Компания 04:04
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая коронавируса

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Lenta.ru 22:08
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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