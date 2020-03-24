В Чечне официально подтвержден один случай заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, больной прибыл из-за границы. Сейчас устанавливаются лица, с которыми он мог контактировать.

Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

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