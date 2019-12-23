Политика
Газета.RuКадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз. Об этом сообщает РИА "Новости". Однако, по его словам, просьба Путина "не лезть под пули" не была приказом, иначе он его не ослушался.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что просьба президента Владимира Путина "не лезть под пули" не была приказом, иначе бы он никогда не ослушался. Он также рассказал, что Путин говорит это после каждой опасной операции.РИА Новости15:44
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