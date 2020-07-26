Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть в санкционный список США после того, как против него ввели ограничительные меры. Об этом он заявил в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.В источнике
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