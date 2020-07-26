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Lenta.ru
Lenta.ru

Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть в санкционный список США после того, как против него ввели ограничительные меры. Об этом он заявил в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.В источнике
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Московский Комсомолец

Семья главы Чечни значительно выросла из-за санкций госдепа США

Московский Комсомолец09:05
РИА Новости

Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США

РИА Новости08:38
Независимая газета

Кадыров: Жители Чечни хотят в санкционный список США вместе со мной

Независимая газета07:19
URA.Ru

Жители Чечни сами включили себя в санкционный список США. Чтобы поддержать Кадырова

URA.Ru07:59
Известия

Жители Чечни заявили о желании быть в санкционном списке США вместе с Кадыровым

Известия07:52
Lenta.ru

Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США

Lenta.ru07:50
Вести.Ru

Кадыров поставил задачу американскому Госдепу

Вести.Ru08:07

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.рувчера в 04:05
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
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Баскетболистки НБА ушли с площадки во время исполнения гимна США

Игроки клубов Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Нью-Йорк Либерти» и «Сиэтл Шторм» покинули площадку после исполнения гимна США перед стартовым матчем сезона в знак протеста против расового неравенства, сообщает ESPN.
РБК спорт07:19

В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе

Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна07:34
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