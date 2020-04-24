Политика
КоммерсантъКадыров рассказал о знакомстве с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году. Их познакомил отец главы республики Ахмат Кадыров.
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Общество
ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны.
РБК 10:08
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Футбол
Николай Наумов: «Не исключаю, что в конце сезона из „Локомотива“ уйдет либо Семин, либо Кикнадзе»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.
Спорт-Экспресс 14:45
Здоровье
Роспотребнадзор призывает ужесточить меры самоизоляции волгоградцев
Режима полной самоизоляции Зубарева призывает соблюдать и всех совместно проживающих с такими лицами.
НовостиВолгограда.ру 18:37
Происшествия
В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах
Кемерово, 24 апреля 2020, 04:44 — REGNUM Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным пожарных, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы.
REGNUM 21:44
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
Происшествия
Коронавирус зарегистрирован в 12 районах Иркутской области
По данным на вечер 23 апреля в Иркутской области коронавирус зафиксировали уже в 12 муниципальных образованиях.
Иркутск Сегодня 20:45
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.
RT на русском 22:19
Здоровье
Цыденов потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников.
Российская газета 07:11
Происшествия
На Алтае подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 21 апреля 2020, 08:22 — REGNUM В Республике Алтай остаётся восемь подтверждённых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 21 апреля в 01:22
Технологии
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
На сайте мэра Москвы проинформировали о том, что приложение «Социальный мониторинг» теперь можно скачать на личный телефон.
Москва. Северо-Запад 10:35
Футбол
Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
Профиль 15:44
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru вчера в 11:19
Энергетика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru вчера в 15:23
Экономика
Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей
Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна 15:46
Экономика
В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом
Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
РИА Новости 22:03
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области будет ослаблен
Игорь Артамонов ещё раз обратил внимание на необходимость соблюдения самоизоляции неработающим населением.
Gorod48 07:10
Экономика
Минэнерго США предлагает запретить импорт урана из России
Министерство энергетики США предлагает ограничить или запретить импорт российского урана по соображениям национальной безопасности.
ТАСС 22:20
Происшествия
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось до 180
По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 24 апреля, в республике зарегистрировано 180 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:26
Транспорт
РЖД ввели новые правила покупки билетов
Ранее в связи с пандемией COVID-19 РЖД приняли решение отменить свыше ста пассажирских поездов, график движения ряда других был откорректирован.
Журналистская правда 02:36
Политика
Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.
РИА Новости 19:19
Общество
Российский губернатор ответил на вопросы о поездках на дачу
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поработал оператором горячей линии МФЦ и ответил на вопросы жителей региона о ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:00
Гаджеты
Huawei официально представила планшет MatePad на процессоре Kirin 810
Huawei MatePad построен на процессоре HiSilicon Kirin 810 в сочетании с 4 или 6 Гбайт оперативной памяти.
3DNews 13:54
Футбол
Андрей Лунёв: буду рвать жопу, чтобы попасть в европейский топ-чемпионат
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
Чемпионат 20:24
Общество
Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news 11:14
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42