Политика

КоммерсантъКоммерсантъКадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году. Их познакомил отец главы республики Ахмат Кадыров.
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Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Газета.Ruвчера в 18:37

Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным

Lenta.ruвчера в 19:25

Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 19:06

Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным

URA.Ruвчера в 19:51

Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным в 2000 году

RT на русскомвчера в 18:35

Кадыров рассказал, когда впервые познакомился с Путиным

ТАССвчера в 18:33

Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным

РИА Новостивчера в 17:49
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Здоровье

Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку ВИЧ

Пандемия COVID-19 может стать косвенной причиной вспышки ВИЧ в России, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».
Primpress.ru вчера в 21:15
24
Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в борьбе с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 08:46
114
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 22 апреля в 05:25
3K
Общество

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 22 апреля в 14:03
2,2K
Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru 22 апреля в 10:33
5
Экономика

В Якутии перенаправили средства со строек на борьбу с коронавирусом

Глава Якутии Айсен Николаев перенаправил около 1,5 миллиарда рублей со строек в резервный фонд региона для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации главы и правительстве республики.
РИА Новости вчера в 22:03
Общество

Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса

Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ вчера в 02:45
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Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом

В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru вчера в 02:06
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Происшествия

Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM вчера в 09:39
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Шоу-бизнес

Марат Башаров показал видеозапись скандала с бывшей женой

За несколько дней до выхода программы в эфир, актер в своем блоге зачем-то опубликовал видеозапись, на которой запечатлен скандал с его бывшей женой Елизаветой Круцко.
Uznayvse.ru вчера в 07:26
5
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Кино

Чемпионка UFC Валентина Шевченко сломала кости Холли Берри

На съемках фильма «В синяках» чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко сломала несколько костей актрисе Холли Берри.
Культуромания вчера в 17:06
Авто

Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах

Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета 22 апреля в 11:00
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Здоровье

Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220

По информации регионального штаба, в регионе зафиксировано ещё 35 новых случая заболевания COVID-19.
Восток-Медиа вчера в 23:28
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
328
Культура

На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»

Игромания.ру вчера в 07:22
Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости вчера в 13:21
275
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания

Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости вчера в 07:54
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Биатлон

Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
2
Общество

В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:11
14
Политика

Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии

Александр Лукашенко пожаловался на три удара по экономики Белоруссии.
Деловое.ТВ вчера в 06:13
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Экономика

ВТБ Капитал Форекс за I квартал увеличил число сделок на 12%

ВТБ Капитал Форекс по итогам I квартала 2020 года продемонстрировал рост числа сделок на 12% к показателю аналогичного периода прошлого года.
АК&М 22 апреля в 08:08
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Космос

В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму

Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
SM News 21 апреля в 08:41
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,4K
Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
625
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
115
Экономика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
287
Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
1K
Футбол

Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»

На мой взгляд, в Англии немного запоздали с введением карантина, поэтому сейчас там такие цифры.Я застал карантин.
Soccer.ru вчера в 19:25
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