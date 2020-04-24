Политика
КоммерсантъКадыров рассказал о знакомстве с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году. Их познакомил отец главы республики Ахмат Кадыров.
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Общество
Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке
Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
Технологии
«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения
Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 03:06
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Гаджеты
Представлен смартфон Motorola Edge с «бесконечной гранью» за полцены
iXBT.com вчера в 01:21
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ 22 апреля в 11:20
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru вчера в 04:00
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
Общество
Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово
Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
Газета.Ru 01:04
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Здоровье
В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
REGNUM вчера в 02:41
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Общество
Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах
Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
Росбалт вчера в 21:59
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Общество
Россиянам рассказали о секретах поиска хорошей работы после пандемии
Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как уже сейчас можно улучшить свои шансы на получение новой работы.
ФАН вчера в 20:45
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Энергетика
Нефть дорожает на 4-5% на новостях о напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:07
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин интернаты и дома престарелых
Министерство труда рекомендовало закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.
Полит.ру вчера в 08:13
Происшествия
В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса
РИА Новости 00:13
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Футбол
Лунёв рассказал, на что готов ради попадания в европейский чемпионат
Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв заявил, что готов сделать всё, чтобы заиграть в команде европейского чемпионата.
Metaratings 01:32
Происшествия
В Заволжском районе Ульяновска коронавирусом заразились 16 медиков
16 медработников (14 фельдшеров и две санитарки) 4-й подстанции скорой помощи, что на улице Карбышева в Заволжском районе Ульяновска (Новый город) заразились коронавирусной инфекцией, — сообщает в пятницу, 24 апреля, портал 73online.ru со ссылкой на собственный источник.
Ульяновск.Экспресс 00:39
Общество
Антивирусный препарат Remdesivir провалился на клинических испытаниях
Провал клинических испытаний в борьбе с новым коронавирусом препарата Remdesivir констатировали ученые.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека.
РБК 00:48
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 03:04