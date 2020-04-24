Политика

КоммерсантъКоммерсантъКадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году. Их познакомил отец главы республики Ахмат Кадыров.
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Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным

URA.Ruвчера в 19:51

Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Газета.Ruвчера в 18:37

Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 19:06

Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным

Lenta.ruвчера в 19:25

Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным в 2000 году

RT на русскомвчера в 18:35

Кадыров рассказал, когда впервые познакомился с Путиным

ТАССвчера в 18:33

Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным

РИА Новостивчера в 17:49
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество

Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке

Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
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Технологии

«ВКонтакте» интегрируют с госплатформой для дистанционного обучения

Соцсеть «ВКонтакте» планируется объединить с государственной платформой для дистанционного обучения, которую разрабатывают минпросвещения и минкомсвязь.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 03:06
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Экономика

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
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Гаджеты

Представлен смартфон Motorola Edge с «бесконечной гранью» за полцены

iXBT.com вчера в 01:21
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ 22 апреля в 11:20
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Общество

Четверть регионов России введут систему спецпропусков

Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru вчера в 04:00
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,5K
Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва вчера в 03:07
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Общество

Минобороны закончило строительство медцентра в подмосковном Одинцово

Минобороны России досрочно закончило работы по строительству многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцово.
Газета.Ru 01:04
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса

"Пандемии двух других зоонозных (для которых естественным "резервуаром" являются животные - ИФ) коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014), закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - сказал он на онлайн-конференции, организованной "МК".
Интерфакс вчера в 11:13
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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Здоровье

В Саратовской области выявлено 229 случаев заражения SARS-CoV-2

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей Саратовской области достигло 190 случаев, то есть за сутки выявили 22 новых инфицированных.
REGNUM вчера в 02:41
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Общество

Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом

Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
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Общество

Жителей Ивановской области обязали носить маски в общественных местах

Власти Ивановской области обязали жителей носить маски, повязки или респираторы при посещении любых общественных мест и помещений.
Росбалт вчера в 21:59
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Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Общество

Россиянам рассказали о секретах поиска хорошей работы после пандемии

Гендиректор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как уже сейчас можно улучшить свои шансы на получение новой работы.
ФАН вчера в 20:45
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Энергетика

Нефть дорожает на 4-5% на новостях о напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:07
Общество

Минтруд рекомендовал закрыть на карантин интернаты и дома престарелых

Министерство труда рекомендовало закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.
Полит.ру вчера в 08:13
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Происшествия

В кадетском училище в Кемерово загорелась кровля корпуса

РИА Новости 00:13
19
Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
37
Футбол

Лунёв рассказал, на что готов ради попадания в европейский чемпионат

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв заявил, что готов сделать всё, чтобы заиграть в команде европейского чемпионата.
Metaratings 01:32
Происшествия

В Заволжском районе Ульяновска коронавирусом заразились 16 медиков

16 медработников (14 фельдшеров и две санитарки) 4-й подстанции скорой помощи, что на улице Карбышева в Заволжском районе Ульяновска (Новый город) заразились коронавирусной инфекцией, — сообщает в пятницу, 24 апреля, портал 73online.ru со ссылкой на собственный источник.
Ульяновск.Экспресс 00:39
3
Общество

Антивирусный препарат Remdesivir провалился на клинических испытаниях

Провал клинических испытаний в борьбе с новым коронавирусом препарата Remdesivir констатировали ученые.
ИА Красная Весна вчера в 15:27
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
601
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Lenta.ru 22 апреля в 14:26
132
Общество

Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:55
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля

Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека.
РБК 00:48
Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 03:04
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