Политика
КоммерсантъКадыров рассказал о знакомстве с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году. Их познакомил отец главы республики Ахмат Кадыров.
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Происшествия
В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице
По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг.
РИА Новости вчера в 03:46
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную пандемии коронавируса песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru вчера в 20:15
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 8,7%, до $22,32 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Здоровье
Министр здравоохранения Амурской области ушла с поста
Евгения Жарновникова начала исполнять обязанности главы ведомства в мае 2019-го после ухода прежнего министра Андрея Субботина.
Амурская правда 02:53
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ 22 апреля в 04:10
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка
ТАСС вчера в 02:24
Общество
Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 42 человек
По состоянию на утро 24 апреля в Карелии зарегистрировали 42 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:06
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей
Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Общество
Четыре новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму
За минувшие сутки в Крыму подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Форпост Севастополь 03:03
Кино
Сериал о вирусе с Нэлли Уваровой сняли в Крыму перед самой пандемией
Отмечается, что сериал начали снимать за полгода до объявления пандемии, в сентябре 2019 года.
РИА Новости Крым 00:31
Наука
Американцы клонируют отборные антитела к коронавирусу
Рокфеллеровский университет уже объявил о сборе плазмы переболевших коронавирусной инфекцией, чтобы получить как можно больше образцов и выявить наиболее сильные антитела.
Популярная механика вчера в 15:28
Общество
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
Хоккей
Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»
Горобзор.ру вчера в 10:15
Происшествия
Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе
Известия вчера в 22:03
Недвижимость
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
Гаджеты
В Китае начались продажи цветных букридеров с экранами E Ink Print Color, цена не радует
Как сообщают источники, в Китае теперь можно приобрести электронную книгу iFlytek Ebook с 6-дюймовым цветным дисплеем E Ink Print Color.
3DNews 02:00
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Общество
Цифровые пропуска введут в 21 регионе
Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
Право.ру вчера в 02:18
Финансы
ЦБ примет решение о ключевой ставке
Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25