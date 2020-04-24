Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году. Их познакомил отец главы республики Ахмат Кадыров.

Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

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