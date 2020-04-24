Политика

КоммерсантъКоммерсантъКадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году. Их познакомил отец главы республики Ахмат Кадыров.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Коммерсантъвчера в 21:39

Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным

Lenta.ruвчера в 19:25

Кадыров поделился воспоминаниями о первой встрече с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 19:06

Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным

Газета.Ruвчера в 18:37

Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным в 2000 году

RT на русскомвчера в 18:35

Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным

ТАССвчера в 18:33

Кадыров рассказал, как познакомился с Путиным

РИА Новостивчера в 17:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:17, Ашберн
Происшествия

В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице

По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг.
РИА Новости вчера в 03:46
1
Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
20
Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную пандемии коронавируса песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru вчера в 20:15
3
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 8,7%, до $22,32 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Здоровье

Министр здравоохранения Амурской области ушла с поста

Евгения Жарновникова начала исполнять обязанности главы ведомства в мае 2019-го после ухода прежнего министра Андрея Субботина.
Амурская правда 02:53
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
810
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ 22 апреля в 04:10
129
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
32
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС вчера в 02:24
5
Общество

Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось до 42 человек

По состоянию на утро 24 апреля в Карелии зарегистрировали 42 случая коронавируса.
ГТРК Карелия 02:06
Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
137
Общество

Против удаленной работы сотрудников выступили 80% работодателей

Как отмечается в исследовании, в связи с нерабочим периодом, объявленным с 28 марта, 33% работодателей перевели сотрудников на удаленную работу.
Российская газета 02:56
19
Общество

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Общество

Четыре новых случая коронавируса зарегистрировано в Крыму

За минувшие сутки в Крыму подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции.
Форпост Севастополь 03:03
Технологии

В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5»

Piter.tv 02:22
3
Кино

Сериал о вирусе с Нэлли Уваровой сняли в Крыму перед самой пандемией

Отмечается, что сериал начали снимать за полгода до объявления пандемии, в сентябре 2019 года.
РИА Новости Крым 00:31
3
Наука

Американцы клонируют отборные антитела к коронавирусу

Рокфеллеровский университет уже объявил о сборе плазмы переболевших коронавирусной инфекцией, чтобы получить как можно больше образцов и выявить наиболее сильные антитела.
Популярная механика вчера в 15:28
Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
6
Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
47
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
6
Хоккей

Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»

Горобзор.ру вчера в 10:15
Происшествия

Свято-Успенский мужской монастырь подожгли в Одессе

Известия вчера в 22:03
4
Недвижимость

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
1,2K
Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
91
Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
33
Гаджеты

В Китае начались продажи цветных букридеров с экранами E Ink Print Color, цена не радует

Как сообщают источники, в Китае теперь можно приобрести электронную книгу iFlytek Ebook с 6-дюймовым цветным дисплеем E Ink Print Color.
3DNews 02:00
Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
25
Общество

Цифровые пропуска введут в 21 регионе

Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
Право.ру вчера в 02:18
5,2K
Финансы

ЦБ примет решение о ключевой ставке

Москва, 24 апреля 2020, 09:25 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, ЦБ примет решение о ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное