Футбол
Инфо24Кадыров снова позвал Кокорина и Мамаева играть за «Ахмат»
Глава Республики Чечня и почетный президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров, комментируя сегодняшнее решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева, пригласил обоих сыграть за чеченский ФК.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
Чеченская Республика Сегодня06:11
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