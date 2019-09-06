Глава Республики Чечня и почетный президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров, комментируя сегодняшнее решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева, пригласил обоих сыграть за чеченский ФК.

Кадыров снова позвал Кокорина и Мамаева играть за «Ахмат»

Происшествия Памфилова от напавшего отбивалась стулом Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Наука Российские ученые увеличили износостойкость стали в 100 раз Эксперимент показал, что износостойкость стали увеличилась более чем в 100 раз.

Финансы Fitch повысило рейтинг Украины с позитивным прогнозом Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с уровня В- до B с позитивным прогнозом.

Политика Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Политика США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Шоу-бизнес Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Футбол Сборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино в матче отбора ЕВРО-2020 Футболисты сборной Бельгии на выезде разгромили команду Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера Корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой. Испытания лайнера Boeing-777X пришлось прервать из-за технических неполадок.

Киберспорт Digital Foundry про Gears 5: одна из самых технически впечатляющих игр в индустрии Джон Линнеман из Digital Foundry провёл масштабный технический анализ Gears 5 на Xbox One S и Xbox One X, рассказав о множестве интересных находок.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.