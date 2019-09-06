Футбол
Инфо24Кадыров снова позвал Кокорина и Мамаева играть за «Ахмат»
Глава Республики Чечня и почетный президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Рамзан Кадыров, комментируя сегодняшнее решение суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева, пригласил обоих сыграть за чеченский ФК.
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Рамзан Кадыров выразил готовность трудоустроить Александра Кокорина и Павла Мамаева
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