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Кадыров сообщил, что в Чечне планируется поиск новых нефтегазовых месторождений

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о планах поиска новых нефтегазовых месторождений в регионе.
Lenta.ru
Также специалисты пробурят скважину для разведки нефтяных и газовых месторождений.
РБК
В Чечне уже действуют несколько нефтяных месторождений, в том числе Датыхский и Предгорненский нефтегазовые участки.Также нефть добывают на Родниково-Северо-Ханкальском и Южно-Суворовском участках.
РБК
О том, что власти Чечни решили организовать в горных районах поиск новых месторождений подводных вод, сообщалось в сентябре прошлого года.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Кадыров сообщил, что в Чечне планируется поиск новых нефтегазовых месторождений
Lenta.ru21:40
В Чечне планируют искать новые месторождения нефти и газа
ТАССвчера в 16:58
Кадыров анонсировал поиск новых нефтяных месторождений в Чечне
Московский Комсомолец18:27
Кадыров рассказал о планах искать в Чечне новые нефтяные месторождения
РБК17:46
Кадыров заявил, что в Чечне начнут искать новые нефтегазовые месторождения
Газета.Ru17:26
Кадыров: новые месторождения нефти и газа планируют искать в Чечне
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Кадыров сообщил, что в Чечне начнут искать новые месторождения нефти и газа
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