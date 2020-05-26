Коронавирус
REGNUMКадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. Экономика региона также находится под контролем.
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На первом после праздничных выходных совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом.
— Рамзан Кадыров, российский политикИнтерфакс 09:29
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Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
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Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
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Общество
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Общество
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Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
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Политика
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Челябинск, 26 мая 2020, 16:18 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным.
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Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Общество
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"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Игры
The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке
Судя по всему, The Last of Us: Part II запретили к выходу в ближневосточных странах, о чём прямо говорит техническая поддержка PlayStation.
Игромания.ру 07:21
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Здоровье
Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков
Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
Ведомости 09:44
Происшествия
Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области
Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM 08:10
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform 04:46
Армия и оружие
В Польше раскрыли планы Украины отдать $12 млрд западным военным компаниям
По данным СМИ, речь идет о долгосрочных планах, в рамках которых военные корпорации западных стран поставят на Украину больше сотни многоцелевых боевых самолетов.
Новостной фронт 10:15
Армия и оружие
Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео
Российская газета 03:53
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Происшествия
ЕСПЧ присудил нижегородке компенсацию в 5 тысяч евро
Пенсионерку задержали перед Маршем несогласных в 2007 году Европейский суд по правам человека 26 мая вынес решение в интересах нижегородской пенсионерки, которую грубо задержали перед Маршем несогласных в 2007 году.
Правда ПФО 06:56
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
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Экономика
В ЦБ допустили новое снижение ключевой ставки
«Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — приводит «РИА Новости» слова Заботкина.
Известия 03:25
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Происшествия
За найденную мертвой 22-летнюю кубинку требовали 30 тысяч рублей
В сообщениях говорилось, что кубинка находится в Химках и ей нужно перевести 30 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 04:50
Армия и оружие
В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства»
В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Муатаза аль-Джабури.
Lenta.ru 09:46
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию
Африканское командование вооруженных сил США (Africom) официально обвинило Россию в отправке военных самолетов в Ливию.
Коммерсантъ 09:42
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Экономика
МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год
По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен "высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС", отмечается в сообщении компании.
РБК 09:24