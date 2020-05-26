На первом после праздничных выходных совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом.

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. Экономика региона также находится под контролем.

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

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Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.

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Хоккей «Металлург» продлил контракт с Мозякиным Челябинск, 26 мая 2020, 16:18 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным.

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Общество Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".

Экономика В ЦБ допустили новое снижение ключевой ставки «Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — приводит «РИА Новости» слова Заботкина. 21

Армия и оружие Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию Африканское командование вооруженных сил США (Africom) официально обвинило Россию в отправке военных самолетов в Ливию.

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 652