Коронавирус

REGNUMREGNUMКадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. Экономика региона также находится под контролем.
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