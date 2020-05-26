Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. Экономика региона также находится под контролем.

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

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