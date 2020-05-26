Коронавирус
REGNUMКадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. Экономика региона также находится под контролем.
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Рамзан Кадыров: Мы получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом
ИА Грозный-Информ11:01
Рамзан Кадыров провел первое после выходных заседание Оперштаба в Грозном
Чеченская Республика Сегодня09:15
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Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Финансы
Главной угрозой доллару является политика самих США — Foreign Affairs
Вашингтон, 26 мая 2020, 17:59 — REGNUM Главную угрозу доллару как мировой валюте несет политика самих Соединенных Штатов — прежде всего, наращивание госдолга, заявил бывший министр финансов США Генри Полсон в статье Foreign Affairs от 26 мая.
REGNUM 10:59
Футбол
В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут
ГЛАС.RU 24 мая в 22:46
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Экономика
На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными
Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.
Украина.ру вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Армия и оружие
Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео
Lenta.ru вчера в 17:51
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Авто
Hyundai официально показал обновленный Santa Fe
Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня 01:40
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru 03:42
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Кино
Стало известно полное расписание выхода кинокомиксов DC
В воскресенье, 24 мая, издание Collider опубликовало полный список кинокомиксов DC, а также даты их премьер.
RuNews24.ru 06:24
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru 13:16
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Актер Алексей Барабаш перенес два инсульта
Вечерний курьер 08:14
Технологии
Крупнейшее обновление Windows 10 этого года станет доступно всем уже на этой неделе
Строго говоря, выпуск обновления Windows 10 May 2020 (билд 19041, он же Windows 10 2004) состоялся еще пару недель назад — он стал доступен подписчикам Microsoft Developer Network.
iXBT.com 02:18
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Здоровье
Олег Костин: «Растет число заболевших ковидом в тяжелой форме»
С начала года в Саратовской области лечение от мышиной лихорадки получили около ста жителей.
Взгляд-инфо 12:36
Происшествия
На Кубани прокуратура проверит полицейских, бросивших на улице детей
Краснодар, 26 мая 2020, 18:30 — REGNUM Прокуратура начала проверку законности действий сотрудников полиции Краснодарского края, которые забрали в отдел за нарушение карантина мужчину, гулявшего с детьми, при этом двое детей остались одни на улице.
REGNUM 11:30
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03