Коронавирус
REGNUMКадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная. Экономика региона также находится под контролем.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и заслушал доклады, фотографию с совещания он опубликовал в своем канале в Telegram.Ведомости10:20
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Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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Экономика
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Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
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Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
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Шоу-бизнес
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Lenta.ru 07:14
Общество
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
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РБК 17:02
Происшествия
В шести улусах в Якутии тушат лесные пожары
РИА Новости 24 мая в 23:57
Здоровье
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru 20:28
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Политика
Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности
Автоматический призыв о проверке фактов появился в Twitter под сообщениями президента США Дональда Трампа.
Российская газета 20:36
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses вчера в 08:23
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
Технологии
Сбой произошел в работе Twitter
Сбой случился в работе социальной сети Twitter. Об этом сообщают пользователи во всем мире, передает портал Downdetector.
Москва 24 18:41
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия вчера в 05:38
Авто
Названы недостатки фургона Lada Largus
Автомобиль доступен в трех версиях: семиместной пассажирской, Cross и коммерческий фургон.
32CARS.ru 04:38
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом российских военных достигло 1 467
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Парламентская газета 24 мая в 13:54
Наука
Ученые из США рассказали, какие отношения самые крепкие
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ФАН 06:52
Общество
В Крыму ожидают снижения цены на отдых
Артемьева подчеркнула, что бизнесу не стоит ждать в этом сезоне «богатого туриста».
RT на русском 20:07
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Космос
Американская SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Завтра, 27 мая, произойдет долгожданный запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX с двумя астронавтами NASA.
НТВ 13:25
Политика
Украина хочет «выбить» Россию из космических программ США
В интервью изданию «Левый берег» глава космического агентства Украины Владимир Усов заявил о имеющейся возможности у Киева «выбить» Россию из американских космических проектов, при условии налаживания собственного производства ракетных двигателей.
Военное дело 08:29
Авто
Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу
Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02