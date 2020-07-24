Теперь я не смогу пригласить Помпео в гости, отменяю приглашение. Также хочу объявить о том, что он теперь включен во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до блокировки всех его счетов. В такой же список они включили меня.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом Кадыров сказал во время совещания по вопросу экономической ситуации в регионе.

Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 472

Общество Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства. 8

Экономика В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. 513

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 104

Политика РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования с 11 по 13 сентября 2020 года, сообщили источники РБК.

Здоровье Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. 89

Происшествия Под Омском нашли тела женщины и ее дочери, которых убил глава семьи Следователи, полиция и волонтёры нашли в лесу Омской области останки тел женщины и девочки-подростка, убитых мужем в Калачинске более года назад, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК. 5

Игры Состоялся глобальный запуск MMORPG V4 К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы. 2

Гаджеты Роскачество развеяло главный миф о зарядке и разрядке смартфонов Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с Прайм рассказал о том, как правильно заряжать пользовательскую технику. 7

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 152

Политика МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». 667