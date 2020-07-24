Политика

РБКРБККадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео. Об этом Кадыров сказал во время совещания по вопросу экономической ситуации в регионе.
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Рамзан Кадыров
Теперь я не смогу пригласить Помпео в гости, отменяю приглашение. Также хочу объявить о том, что он теперь включен во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до блокировки всех его счетов. В такой же список они включили меня.
— Рамзан Кадыров, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 19:23

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