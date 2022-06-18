ИзвестияКадыров сообщил об освобождении поселка Метелкино под Северодонецком"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населённый пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк",- написал Кадыров в своём телеграм-канале.ИнтерфаксПодразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.РИА НовостиКадыров добавил, что в боях за Метёлкино за последнюю неделю Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов".Life.ru"На данный момент идёт зачистка населенного пункта от мин и растяжек", - отметил Кадыров.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияКомсомольская правдаГазета.RuREGNUMАбзацRT на русскомГлавный региональныйReadovka NewsPravda.RuПрофильРБКLife.ruТелеканал 360°Daily StormПодробнее о событииГлава Чечни Кадыров заявил об освобождении населенного пункта Метелкино рядом с СеверодонецкомГазета.Ruвчера в 11:39Глава Чечни Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Метелкино под СеверодонецкомLenta.ruвчера в 11:59Кадыров сообщил о взятии поселка Метёлкино вблизи СеверодонецкаREGNUMвчера в 11:56Кадыров сообщил о контроле над населенным пунктом около СеверодонецкаРБКвчера в 12:09Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта рядом с СеверодонецкомТАССвчера в 11:38Кадыров сообщил о взятии Метелкино у СеверодонецкаМосковский Комсомолецвчера в 11:34Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Метёлкино около Северодонецка в ЛНРRT на русскомвчера в 11:31Показать ещёОценить794Поделиться