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Кадыров сообщил об освобождении поселка Метелкино под Северодонецком

"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населённый пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк",- написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Интерфакс
Подразделение спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР взяли под контроль населенный пункт Метелкино рядом с Северодонецком, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
РИА Новости
Кадыров добавил, что в боях за Метёлкино за последнюю неделю Украина "потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 бойцов".
Life.ru
"На данный момент идёт зачистка населенного пункта от мин и растяжек", - отметил Кадыров.
Московский Комсомолец

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Кадыров сообщил об освобождении населённого пункта Метёлкино около Северодонецка в ЛНР
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