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Кадыров сообщил об освобождении посёлка Тошковка в ЛНР

Поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР), освобожден от украинских военных формирований.
ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале
, что российские войска взяли под контроль поселок Тошковка в Луганской народной республике.
Газета.Ru
«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в луганском направлении, отчитался об освобождении населенного пункта Тошковка», — сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Известия
Тем временем ВСУ оставили свои позиции под Лисичанском.
Телеканал 360°

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