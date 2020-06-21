с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным. По его словам, это означает, что коронавирусом COVID-19 он не болел.

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

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