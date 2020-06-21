Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъКадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным. По его словам, это означает, что коронавирусом COVID-19 он не болел.
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с чего всё началось
Руководитель северокавказской республики на своей странице во «ВКонтакте» отметил
, что тесты вместе с ним сдавали члены республиканской команды КВН, с которыми он встречался 20 июня, сотрудники его пресс-службы и управления делами главы.
News.ruвчера в 19:28

Подробнее о событии

Кадыров заявил, что не болел коронавирусом: антител нет

Московский Комсомолец02:36

Кадыров озвучил результаты теста на антитела к коронавирусу

URA.Ruвчера в 19:22

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

ТАССвчера в 20:24

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Коммерсантъвчера в 20:19

Кадыров рассказал о результатах своего теста на антитела

RT на русскомвчера в 19:37

Кадыров раскрыл результаты тестирования на антитела к коронавирусу

РБКвчера в 20:57

Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела

РИА Новостивчера в 18:54
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Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Общество

Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя Труда за борьбу с коронавирусом главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 03:29
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Происшествия

Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
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Футбол

«Атлетико» минимально обыграл «Вальядолид» в матче Примеры

В матче 30-го тура Примеры «Атлетико» принимал «Вальядолид» на поле «Ванда Метрополитано».
Metaratings вчера в 18:05
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Общество

На территории Кузбасса нашли ещё 75 пациентов с коронавирусом

Напомним, что 20 июня стало известно о смерти ещё одного пациента с коронавирусом. У мужчины развилась тяжёлая форма пневмонии.
ВашГород.ру 00:33
Происшествия

Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения

Lenta.ru вчера в 16:13
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Гаджеты

В продаже появились новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S

Компания Xiaomi объявила о начале продаж новых телевизоров Mi TV 4S в России.
Территория новостей 04:01
Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
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Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

REGNUM вчера в 11:54
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Политика

Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона

Российская газета 01:13
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Происшествия

В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

РИА Новости 04:01
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Здоровье

Ещё 207 человек в Свердловской области заразились коронавирусом

Уральский меридиан 03:56
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Футбол

У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус

Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия вчера в 13:33
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Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
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Политика

Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии

RT на русском вчера в 07:14
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Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Российская газета вчера в 05:18
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Политика

Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
Газета.Ru 00:22
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Гаджеты

Новый флагманский планшет Samsung получит аккумулятор на 10090 мАч

Новый флагманский планшет производства компании Samsung обзаведется аккумулятором с внушительной емкостью 10090 мАч.
Актуальные Новости 00:45
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Общество

За сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579.
RT на русском вчера в 19:03
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
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Футбол

АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Арисом»

Футболисты АЕКа ушел от поражения в домашнем матче с «Арисом», который состоялся рамках 29-го тура чемпионата Греции.
Советский спорт вчера в 16:29
Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Футбол

Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ

Трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон.
РИА Новости 03:31
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