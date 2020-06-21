Коронавирус
КоммерсантъКадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным. По его словам, это означает, что коронавирусом COVID-19 он не болел.
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с чего всё началось
Руководитель северокавказской республики на своей странице во «ВКонтакте» отметил, что тесты вместе с ним сдавали члены республиканской команды КВН, с которыми он встречался 20 июня, сотрудники его пресс-службы и управления делами главы.News.ruвчера в 19:28
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Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Общество
Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя Труда за борьбу с коронавирусом главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 03:29
Происшествия
Убившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором
Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области.
РБК вчера в 22:13
Футбол
«Атлетико» минимально обыграл «Вальядолид» в матче Примеры
В матче 30-го тура Примеры «Атлетико» принимал «Вальядолид» на поле «Ванда Метрополитано».
Metaratings вчера в 18:05
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Общество
На территории Кузбасса нашли ещё 75 пациентов с коронавирусом
Напомним, что 20 июня стало известно о смерти ещё одного пациента с коронавирусом. У мужчины развилась тяжёлая форма пневмонии.
ВашГород.ру 00:33
Происшествия
Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 16:13
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Гаджеты
В продаже появились новые телевизоры Xiaomi 4K HDR Mi TV 4S
Компания Xiaomi объявила о начале продаж новых телевизоров Mi TV 4S в России.
Территория новостей 04:01
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
REGNUM вчера в 11:54
Политика
Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона
Российская газета 01:13
Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Здоровье
Ещё 207 человек в Свердловской области заразились коронавирусом
Уральский меридиан 03:56
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Футбол
У футболиста «Уфы» подтвердился коронавирус
Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Спорт-Экспресс» 20 июня.
Известия вчера в 13:33
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42
Политика
Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии
RT на русском вчера в 07:14
Происшествия
В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента
Российская газета вчера в 05:18
Политика
Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
Газета.Ru 00:22
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Гаджеты
Новый флагманский планшет Samsung получит аккумулятор на 10090 мАч
Новый флагманский планшет производства компании Samsung обзаведется аккумулятором с внушительной емкостью 10090 мАч.
Актуальные Новости 00:45
Общество
За сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
Футбол
АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Арисом»
Футболисты АЕКа ушел от поражения в домашнем матче с «Арисом», который состоялся рамках 29-го тура чемпионата Греции.
Советский спорт вчера в 16:29
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Футбол
Бывший вратарь ЦСКА призвал РФС аннулировать сезон РПЛ
Трехкратный чемпион России в составе московского ЦСКА голкипер Сергей Чепчугов призвал Российский футбольный союз (РФС) аннулировать сезон.
РИА Новости 03:31