Коронавирус
КоммерсантъКадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным. По его словам, это означает, что коронавирусом COVID-19 он не болел.
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Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел. Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом. Ну, а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырех участников из пяти проверенных.
— Рамзан Кадыров, российский политикТелеканал 360° 20:36
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