Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел. Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом. Ну, а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырех участников из пяти проверенных.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным. По его словам, это означает, что коронавирусом COVID-19 он не болел.

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

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