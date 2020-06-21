с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

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Футбол Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку» Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.

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